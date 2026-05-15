La Alcaldía Iztapalapa dio a conocer que tras la ruptura de una tubería en la colonia Ampliación Los Reyes, el día de ayer se distribuyeron mil 61 pipas de agua, de las cuales 539 fueron proporcionadas por la alcaldía y 522 por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para combatir el desabasto del líquido.

Tras la reunión ampliada de la Mesa de Seguridad y Gabinete, donde se revisaron las acciones para fortalecer el abasto de agua a través de pipas e hidrantes, se informó que la atención integral a las familias afectadas continúa.

A la fecha, se han entregado enseres y colchones a las familias más afectadas por el derrame del agua, además de que se han realizado visitas en 130 viviendas de la zona, entre las que 20 presentan daños considerados altos.

Se distribuyeron mil 61 pipas de agua, de las cuales 539 fueron proporcionadas por la alcaldía y 522 por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA). Foto: Especial

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Asimismo, la alcaldía aseguró que se realizaron trabajos de sanitización en 12 casas, una escuela y una fábrica, se entregaron un total de 200 comidas y se retiraron 39 toneladas de enseres dañados.

Autoridades llevaron a cabo de manera paralela el censo de los afectados.

La alcaldía destacó que la coordinación con la SEGIAGUA refuerza la atención a la población y brindar una respuesta a los pobladores de Iztapalapa.

vr/cr