Los trabajos de reparación de la fuga de agua que se abrió en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, llevan un avance del 80%, reportó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En un comunicado emitido este viernes, la dependencia precisó que se prevé que durante el transcurso de la mañana concluyan los trabajos en la tubería de 48 pulgadas, equivalente a 121 centímetros. Posteriormente, a lo largo del día se restablecerá de forma paulatina el funcionamiento del sistema hidráulico que abastece al Tanque Cerro de la Estrella.

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Una vez que se encuentre en completa operación, aumentará gradualmente la presión en el suministro de agua para la zona, indicó la Secretaría a cargo de José Mario Esparza.

“Mientras se restaura el abastecimiento del agua en su totalidad, la Segiagua mantendrá el apoyo con garrafones Agua Bienestar y pipas de agua potable, que pueden solicitarse en el Centro de Mando y Atención Ciudadana instalado sobre la calle Tenochtitlán”, indicó la dependencia.

afcl