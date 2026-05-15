Más Información

Cae en EU exsecretario de Seguridad de Rocha Moya; Gerardo Mérida fue arrestado desde el 11 de mayo en Arizona

Cae en EU exsecretario de Seguridad de Rocha Moya; Gerardo Mérida fue arrestado desde el 11 de mayo en Arizona

Congelan cuentas de Rocha Moya y otros ligados al narco, confirman fuentes del sector bancario; fueron bloqueadas desde el 6 de mayo

Congelan cuentas de Rocha Moya y otros ligados al narco, confirman fuentes del sector bancario; fueron bloqueadas desde el 6 de mayo

Sheinbaum sostiene llamada con Trump; hablan sobre seguridad y comercio

Sheinbaum sostiene llamada con Trump; hablan sobre seguridad y comercio

Los retos de Juan Carlos Carpio al frente de Pemex; Sheinbaum busca aumentar producción de barriles de petróleo a 1.8 millones

Los retos de Juan Carlos Carpio al frente de Pemex; Sheinbaum busca aumentar producción de barriles de petróleo a 1.8 millones

CNTE se congrega para iniciar marcha en la CDMX; minuto a minuto de la movilización de maestros rumbo al Zócalo capitalino

CNTE se congrega para iniciar marcha en la CDMX; minuto a minuto de la movilización de maestros rumbo al Zócalo capitalino

La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena

La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena

Los trabajos de que se abrió en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, llevan un avance del 80%, reportó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En un comunicado emitido este viernes, la dependencia precisó que se prevé que durante el transcurso de la mañana concluyan los trabajos en la tubería de 48 pulgadas, equivalente a 121 centímetros. Posteriormente, a lo largo del día se restablecerá de forma paulatina el funcionamiento del sistema hidráulico que abastece al Tanque Cerro de la Estrella.

Lee también

Una vez que se encuentre en completa operación, aumentará gradualmente la presión en el suministro de agua para la zona, indicó la Secretaría a cargo de José Mario Esparza.

“Mientras se restaura el abastecimiento del agua en su totalidad, la Segiagua mantendrá el apoyo con garrafones Agua Bienestar y pipas de agua potable, que pueden solicitarse en el Centro de Mando y Atención Ciudadana instalado sobre la calle Tenochtitlán”, indicó la dependencia.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]