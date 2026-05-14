Ante la temporada de lluvias 2026, que arranca oficialmente este viernes, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegó a 3 mil 200 trabajadores que atenderán a la población de la Ciudad de México ante inundaciones y emergencias que se susciten en los próximos meses, principalmente durante mayo y junio que se esperan las precipitaciones más intensas.

Al dar el banderazo al Operativo Tlaloque 2.0, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que el año pasado, el 90% de las inundaciones y afectaciones que se registraron por las severas lluvias, se resolvieron en menos de 24 horas. Por ello, confió en que con el reforzamiento del Operativo Tlaloque, en esta temporada de lluvias se atienda a la población en menos tiempo.

Desde el Monumento a la Revolución, la mandataria capitalina destacó que como parte de la estrategia, se desplegaron equipos en 56 puntos estratégicos para atender encharcamientos.

Desde el Monumento a la Revolución, la mandataria capitalina destacó que como parte de la estrategia, se desplegaron equipos en 56 puntos estratégicos. Foto: X @ClaraBrugadaM

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“De lo que se trata, es de no trasladar en medio de la lluvia, los equipos necesarios para atender a la población. Se trata de un despliegue preventivo, en el que estarán equipos y personal preparados día, tarde o noche, ante cualquier evento y ante cualquier emergencia. 56 puntos, resultado del diagnóstico de la incidencia de lluvia”, indicó.

Como parte del Operativo, las autoridades también mantendrán monitoreo permanente, en tiempo real, por medio de una red compuesta por más de 100 pluviómetros.

En su oportunidad, el titular de la Senagua, José Mario Esparza, detalló que como parte del fortalecimiento del Operativo Tlaloque, la dependencia pasó de 2 mil 400 a 3 mil 200 trabajadores que se desplegarán a lo largo y ancho de la ciudad.

Segiagua desplegó a 3 mil 200 trabajadores que atenderán a la población de la Ciudad de México ante inundaciones y emergencias. Foto: X @ClaraBrugadaM

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“El personal técnico operativo, monitorea la infraestructura de drenaje, incluidas 240 lumbreras, 18 presas, 11 lagunas, 118 horas de toma, 107 pasos a desnivel, así como los principales sistemas de colectores de desnivel, así como los principales sistemas de colectores de drenaje”, indicó.

Resaltó que el operativo contempla acciones preventivas y reactivas, monitoreo en tiempo real, atención de emergencias, así como la recuperación posterior una vez que pasa la lluvia.

vr/cr