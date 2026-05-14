El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza dio el banderazo de salida al programa Lluvias 2026 con el que se realizarán acciones preventivas y de atención ante la temporada de lluvias.

"Nosotros no hemos dejado de trabajar en el tema de desazolves y estar muy al pendiente de zonas que sabemos se inundan y donde tenemos más complicaciones, por eso es importante que estemos preparados en el tema de prevenir".

Aseguró que en este dispositivo participarán personal de Servicios Urbanos, Operación Hidráulica, Protección Civil y Blindar BJ360°, además de que se trabaja con dependencias como la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Lee también ¿Cuándo empiezan la temporada de lluvias este 2026?; todo lo que debes saber sobre el pronóstico oficial

Identifican 24 zonas de atención prioritaria

Durante la ceremonia realizada en la explanada de la alcaldía, Mendoza informó que se tienen identificadas 24 zonas de atención prioritaria de encharcamientos en diversas colonias que por sus condiciones geográficas padecen más la acumulación de agua.

Asimismo, pidió a los vecinos de Benito Juárez evitar tirar basura en calles y coladeras.

"También la participación ciudadana es fundamental porque así los vecinos nos ayudan a saber que está pasando".

Por su parte, el director general de Servicios Urbanos de la alcaldía, Husseim Ronquillo informó que la temporada de lluvia tendrá una duración aproximada de 6 meses, para lo cual se cuenta con un sistema de monitoreo para saber dónde se presentarán las precipitaciones.

De igual forma, la alcaldía cuenta con cuatro equipos hidroneumáticos, dos camiones de volteo, dos malacates manuales, una retroexcavadora, tres vehículos de emergencia, cuatro pipas de agua potable y tres brigadas de nueve elementos cada una.

Ronquillo dijo que se han limpiado y desazolvando 400 metros cúbicos de la red secundaria de drenaje, equivalentes a 720 toneladas de azolve, y se han atendido 984 órdenes de trabajo relacionadas con el drenaje.

LL