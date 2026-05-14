La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que la reparación de la fuga de agua registrada sobre la calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, lleva un progreso del 50%.

En un comunicado, la dependencia capitalina precisó que el personal se concentra en las tareas de excavación para montar una segueta de 48 pulgadas (1.21 centímetros).

En el punto de la fuga continúan las excavaciones necesarias para facilitar las maniobras de reparación. Personal del área de drenaje de la Secretaría del Agua también trabaja en la zona debido a la cercanía de otra línea subterránea, a fin de prevenir riesgos adicionales durante la intervención.

Lee también Alcaldía Benito Juárez activa operativo preventivo por lluvias; buscan prevenir inundaciones y encharcamientos

La Segiagua precisó que el ducto afectado corresponde a una tubería de 36 pulgadas (91 centímetros), parte del sistema hidráulico que abastece al Tanque Cerro de la Estrella. El tramo dañado será sustituido debido a que cuenta con más de 60 años en operación, por lo que el tiempo estimado de los trabajos es de aproximadamente 36 horas.

Asimismo, indicó que se apoyará a las y los vecinos que así lo requieran con pipas de agua gratuitas y garrafones del programa “Agua Bienestar”. De acuerdo con la dependencia, este miércoles se entregaron 110 garrafones de agua y se habilitaron cinco pipas para abastecer a las y los habitantes de la zona; no obstante, el número de unidades se distribuirá de acuerdo a las necesidades de la población y el avance de las maniobras.

La Secretaría reportó un total de 44 viviendas afectadas. Foto Alcaldía Iztapalapa

Reportan 44 viviendas dañadas

Hasta la tarde de este jueves, la Secretaría reportó un total de 44 viviendas afectadas. Entre los daños identificados se encuentran afectaciones en muebles, patios y enseres domésticos. Asimismo, una vivienda presentó daños derivados de las excavaciones. También se registraron afectaciones menores en dos escuelas, únicamente en áreas de patios, así como en el estacionamiento de un hotel y de un comercio cercano.

vr/cr