La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) continúan avanzando en los trabajos para reparar la fuga registrada en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa.

A través de sus redes sociales, la edil detalló que el tubo de drenaje ya fue reparado y actualmente funciona con normalidad; además, prevén que este jueves concluyan las labores en la tubería de agua dañada.

La megafuga se registró la mañana del miércoles en la esquina de 5 de Mayo y Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, donde personal de Segiagua realizó trabajos de excavación para sustituir el tramo de tubería afectado.

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Segiagua informó previamente que las maniobras se realizaron sobre la calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes, con el objetivo de permitir la sustitución del ducto dañado.

“Sabemos que esta situación ha afectado a vecinas y vecinos, por ello mantenemos atención permanente y trabajo coordinado para restablecer el servicio lo antes posible”, señaló la alcaldesa.

La edil indicó que las personas que requieran solicitar una pipa de agua pueden comunicarse al puesto de mando ubicado en la Dirección de Unidades Habitacionales, en San Lorenzo 312, colonia San Juan Xalpa, así como a los teléfonos 55 56 86 27 23, 55 56 70 07 37 y 55 55 82 42 53; además del Call Center 55 66 51 66 51 y las líneas H2O *426 y *311.

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