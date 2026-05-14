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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México controlaron un incendio registrado la tarde de este jueves en un predio ubicado en el cruce de Peralvillo y Estanquillo, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio se encontraban componentes eléctricos, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia para evitar mayores riesgos.
A través de un informe preliminar, los Bomberos de la Ciudad de México señalaron que el fuego fue extinguido y posteriormente se realizaron labores de remoción y enfriamiento para descartar una posible reactivación de las llamas.
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“Atendemos un incendio en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en el lugar se encontraban componentes eléctricos. Al momento informo que hemos extinguido el fuego. Realizamos labores de remoción y enfriamiento”, indicaron autoridades de emergencia.
Durante las maniobras, personal de Protección Civil y elementos de la Policía Auxiliar de la Alcaldía Cuauhtémoc apoyaron en las tareas de resguardo y acordonamiento de la zona para facilitar las labores de los vulcanos.
Como medida preventiva, alrededor de 50 personas fueron desalojadas del área sin que se reportaran personas lesionadas.
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Las labores de atención se extendieron por varios minutos hasta que la emergencia quedó completamente controlada, mientras policías mantuvieron vigilancia perimetral para evitar riesgos entre vecinos y transeúntes.
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