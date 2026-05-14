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El Poder Judicial de la Ciudad de México evacuó el recinto y activó los protocolos ante una amenaza de riesgo en las inmediaciones de los juzgados.
Por medio de un comunicado, el Poder Judicial capitalino, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, informó que se adoptaron las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y del personal del lugar.
Exhortó a todo el personal del Poder Judicial y al público en general a seguir las indicaciones de las autoridades, así como a mantenerse informados por medio de los canales oficiales.
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mahc/LL
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