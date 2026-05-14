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El Poder Judicial de la Ciudad de México evacuó el recinto y activó los protocolos ante una amenaza de riesgo en las inmediaciones de los juzgados.

Por medio de un comunicado, el , ubicado en la , informó que se adoptaron las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y del personal del lugar.

Exhortó a todo el personal del Poder Judicial y al público en general a seguir las indicaciones de las autoridades, así como a mantenerse informados por medio de los canales oficiales.

mahc/LL

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