La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que las deficiencias en la atención médica brindada a una persona privada de la libertad con cáncer renal en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 11 de Sonora y en el Hospital General de Especialidades de Hermosillo contribuyeron a su fallecimiento, por lo que exigió la reparación integral del daño a sus familiares.

En la Recomendación 25/2026, dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) y al IMSS-Bienestar, el organismo acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida del paciente.

El caso se originó el 1 de abril de 2024, cuando una persona solicitó la intervención de la CNDH al denunciar que el interno, diagnosticado con cáncer renal, no recibía los medicamentos necesarios para atender su padecimiento.

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Persona detenida. Foto: iStock

Tras investigar los hechos, la Comisión determinó que el personal médico del Cefereso 11 contaba con estudios clínicos del paciente, pero omitió realizar una valoración y seguimiento adecuados, además de no gestionar una revaloración especializada que permitiera definir con precisión el diagnóstico y tratamiento.

La Comisión Nacional señaló que la atención médica proporcionada en el centro penitenciario no cumplió con los estándares científicos y técnicos requeridos y vulneró los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad que integran el derecho a la salud.

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Cuando el paciente fue trasladado al Hospital General de Especialidades de Hermosillo, estudios médicos confirmaron la presencia de una tumoración renal izquierda. Sin embargo, tampoco recibió un diagnóstico y tratamiento oportunos.

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El organismo documentó que el paciente fue dado de alta el 9 de junio de 2024 pese a que continuaba con anemia severa y sin que se hubiera identificado el foco infeccioso que presentó durante su hospitalización. Además, nunca fue valorado por el servicio de oncología.

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De acuerdo con la CNDH, estas omisiones favorecieron el agravamiento de la enfermedad y derivaron en el fallecimiento de la víctima.

Entre las medidas recomendadas, la Comisión solicitó que las víctimas indirectas tengan acceso a la reparación integral del daño y reciban atención psicológica o tanatológica.

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También pidió al OADPRS emitir lineamientos para garantizar estudios médicos desde el ingreso de las personas privadas de la libertad y capacitar al personal de salud del centro penitenciario.

Al IMSS-Bienestar le solicitó colaborar en las investigaciones para deslindar responsabilidades, realizar un inventario de insumos y medicamentos para la atención de pacientes con cáncer renal en el Hospital General de Hermosillo y fortalecer la capacitación de su personal médico para evitar casos similares.

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