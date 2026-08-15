Con sonidero y grupos musicales, comerciantes y compradores celebraron el 39 aniversario del Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abastos de la Ciudad de México (CEDA), en Iztapalapa.

Entre camionetas, cajas y locales, los presentes bailaron y acudieron a alguno de los puntos donde había música.

Los primeros grupos comenzaron a tocar en los escenarios montados en los andenes desde la mañana de este sábado.

"Cómo a las 10 ya se empezó a poner bueno, ya de aquí hasta como las 6 puro bailar y celebrar", dijo Marco, comerciante de nopales.

Algunos trabajadores bailaron con todo y delantal sin importar el rayo del sol.

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Con música y baile, comerciantes y compradores festejan el 39 aniversario del Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abastos en Iztapalapa. (Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL)

Otros aprovecharon para consumir alguna bebida alcohólica, a pesar de que los locales de la zona cumplieron la disposición de la ley seca.

También se observó rondines de cuadrillas de policías en el mercado.

En otros puntos, los sonideros armaron el baile entre los tradicionales saludos desde la cabina de sonido.

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Varios de los vendedores pasaron de los locales directamente a las celebraciones.

"Esto se pone bueno desde las 12 en adelante, porque es cuando la mayoría ya terminó de trabajar, ya se quedan celebrar", mencionó Monserrat, vendedora del Mercado de Flores y Hortalizas.

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