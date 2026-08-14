Tres hombres, señalados como posibles responsables de operar un “casino ambulante” donde se realizaban juegos de apuestas ilegales, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones y el monitoreo de las cámaras de los centros C2 y C5 permitieron ubicar una carpa instalada en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, sobre la calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Santa Isabel Industrial.

En el lugar, los policías observaron a varias personas que participaban en juegos de azar en los que se ofrecían supuestos premios. Posteriormente, de acuerdo con las indagatorias, algunos participantes eran presuntamente amedrentados para exigirles cobros indebidos.

Cuando los uniformados ingresaron al estacionamiento, varios de los involucrados intentaron escapar; sin embargo, tres hombres, de 32, 37 y 39 años, fueron interceptados.

Se decomisaron dos teléfonos celulares, 15 tablas para juegos de dados, nueve tarjetones de juegos de azar y tres terminales de cobro. | Foto: Especial.

Lee también Asaltos en transporte, sin freno en el oriente; autopista México-Puebla, la más peligrosa, señalan

Durante una revisión preventiva les fueron aseguradas 21 bolsitas con posible cocaína, 18 envoltorios azules con la misma sustancia y 21 bolsas transparentes con aparente marihuana.

[Publicidad]

También se decomisaron dos teléfonos celulares, 15 tablas para juegos de dados, nueve tarjetones de juegos de azar, tres terminales de cobro, siete cajas de electrodomésticos y 10 libretas con apuntes.

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes.

La SSC señaló que continuará con los trabajos de inteligencia y vigilancia para combatir actividades ilícitas en la Ciudad de México.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/bmc