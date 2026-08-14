Tras la explosión registrada la noche del miércoles en el restaurante La Cabrera, ubicado en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó un saldo de 13 heridos, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) colocó sellos de suspensión de actividades en el establecimiento debido a que no exhibieron documentos correspondientes.

Un día después del estallido, el negocio de cortes de carne estaba con las cortinas abiertas, lo que visibilizó los estragos que dejó el estallido.

Vecinos del edificio marcado con el número 21 de la calle Álvaro Obregón, recordaron cómo se registraron los hechos antes y después de la explosión.

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“Primero salió mucho humo, por lo que sacaron a todos en el restaurante y a nosotros en el edificio, estábamos en el camellón de aquí, de Álvaro Obregón, cuando ya había muchos policías, bomberos y de repente ¡pum! Una explosión y todos quedamos en shock”, narró un vecino que pidió no citar su nombre. Indicó que el edificio, a donde llegó a vivir desde hace dos años, no presenta daños mayores, sólo vidrios rotos en algunos departamentos. Incluso, —señaló—, los habitantes pidieron pasar la noche en sus departamentos, sin embargo estarán pendientes de análisis estructurales.

“Por lo que nos han dicho a nosotros como vecinos, es que el edificio está bien, no ha habido problemas, ya el dueño está viendo lo de los daños, que sólo fueron vidrios en algunos departamentos”, mencionó.

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La alcaldía Cuauhtémoc informó que después de la revisión de Protección Civil de la demarcación, así como del Gobierno de la Ciudad de México, no se detectaron daños estructurales en el inmueble.

Rocío, trabajadora de una lavandería contigua al restaurante, relató: “Ya habíamos evacuado, porque primero fue un conato de incendio, muchos ya estábamos en el camellón, y de repente explotó, lanzó vidrios, tiró a varias personas, a mí me aventó, fue algo muy impactante”.

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La lavandería resultó con daños en la cortina del local, por lo que este jueves estuvo fuera de servicio; sin embargo, los trabajadores estaban presentes para entregar ropa a los clientes.

Los empleados informaron que también esperan dictámenes en la instalación de gas para volver a operar.

Mientras, otro de los negocios cercanos, una heladería, estaba cerrada.

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La mañana del jueves, personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) realizó peritajes en el local, afirmó una mujer policía, encargada de vigilar el restaurante.

La noche de este miércoles se registró la explosión dentro del restaurante, lo que dejó 13 personas lesionadas: nueve bomberos, dos policías auxiliares, el director y un elemento más de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc.

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Los elementos de las corporaciones de emergencia estaban atendiendo un incendio que se registró al interior del establecimiento, cuando se registró una acumulación de gas lo que provocó la explosión que dejó heridos.

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