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A unas semanas de que concluya la actual temporada de lluvias, aún faltan por concluir al menos tres obras que puso en marcha la administración capitalina para mitigar inundaciones en colonias como San Juan de Aragón y La Pradera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las zonas que resultó más afectada por las lluvias del año pasado.
En esta zona, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) trabaja en ocho obras —algunas que ya concluyeron al 100% y otras con avances de entre el 25 y 95%— para las que se destinó una inversión de 165.7 millones de pesos.
“Se han invertido 165 millones de pesos, para frenar, para impedir que ya no se inunde la zona de San Juan de Aragón (...) estos recursos implican ocho obras”, aseveró este jueves la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras encabezar un recorrido para supervisar dichas obras.
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El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, explicó que estas ocho obras forman parte de “un sistema de operación del drenaje”, además, dijo, que se pusuron en marcha obras emergentes para evitar inundaciones en lo que concluyen las obras definitivas.
Uno de los proyectos que se pusieron en marcha es la inspección por medio de un georradar de todo el sistema de drenaje de la zona, el cual lleva un 80% de avance. En total se inspeccionarán 43 mil metros de calles, detalló el secretario.
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Otra de las obras es la construcción de un colector de concreto sobre esta avenida 412, para el que se destinó una inversión de 47 millones de pesos, el cual lleva un avance de obra del 95%. También está en obra la construcción de un cárcamo de bombeo a presión, que irá de la calle 1513 hasta la avenida 412, cuyo avance es del 25%.
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Asimismo, indicó que trabajó en la rehabilitación de obra civil y electromecánica de la planta de bombeo 6A, obra que ya lleva un 100% de avance.
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“Lo que se hizo fue la instalación de dos bombas, para incrementar la capacidad de bombeo, en 4 mil litros por segundo. Anteriormente, tenía una capacidad de 9 mil litros por segundo. Y derivado de esta intervención, de esta inversión, ahora se tiene una capacidad de 13 mil litros por segundo”, dijo.
Otras obras que llevan un 100% de avance son la rehabilitación de la planta de bombeo a la que se le conoce como Gran Canal; la rehabilitación de la planta de bombeo CTM Aragón, así como la rehabilitación de 338 metros de tubería de drenaje.
El pasado 28 de julio, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que vecinos de colonias como San Juan de Aragón, La Pradera y Providencia, en la GAM, se encontraban a la espera de las obras para mitigar inundaciones que prometieron autoridades capitalinas tras la temporada de lluvias del año pasado.
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