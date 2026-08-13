"Ya habíamos evacuado, porque primero fue un conato de incendio, muchos ya estábamos en el camellón, y de repente explotó, lanzó vidrios, tiró a varias personas, a mí me aventó, fue algo muy impactante", recordó Rocío, trabajadora del negocio contiguo al restaurante.

La Cabrera, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, donde la noche del miércoles se registró una explosión que dejó un saldo de 13 heridos.

Trabajadores de la zona y algunos vecinos del edificio donde se encuentra el restaurante indicaron que primero se registraron problemas con el sistema de extracción de humo, por lo que se evacuó a los comensales y vecinos.

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Posteriormente, aseguraron, personal de cuerpos de emergencia llegó al lugar y, tras ingresar al local, ocurrió el estallido.

Uno de los habitantes del edificio marcado con el número 21 de la calle Álvaro Obregón, quien prefirió no dar su nombre, indicó que el inmueble no presenta daños mayores a vidrios rotos en algunos departamentos.

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Inclusive, dijo que los habitantes pidieron pasar la noche en sus departamentos; sin embargo, estarán pendientes de análisis estructurales.

"Por lo que nos han dicho a nosotros como vecinos es que el edificio está bien, no ha habido problemas, ya el dueño está viendo lo de los daños, que solo fueron vidrios en algunos departamentos", mencionó el vecino.

Mientras que la lavandería contigua a La Cabrera resultó con daños en la cortina del local, por lo que este jueves estuvo fuera de servicio; sin embargo, los trabajadores estaban presentes para entregar ropa a los clientes.

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Los empleados informaron que también esperan dictámenes en la instalación de gas para volver a operar.

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Mientras que otro de los negocios, una heladería, estaba completamente cerrada.

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Por la mañana, personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) realizó peritajes en el local, afirmó el oficial encargado de vigilar el restaurante.

Hasta el mediodía de este miércoles, La Cabrera estaba bajo vigilancia de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y con sellos de clausura por parte del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea).

mahc/LL