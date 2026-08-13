En el marco del 100 aniversario del natalicio de Fidel Castro este 13 de agosto, diversas conmemoraciones se han realizado en nuestro país con la participación de políticos de izquierda.

"Desde México, donde dejó una huella profunda, celebramos su vida, sus ideas y su ejemplo", expresó la embajada de Cuba en México.

A 100 años del nacimiento de Fidel, la embajada lo consideró "un líder universal, entrañablemente unido a México y a Nuestra América".

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, retomó palabras de su padre que lo reconoció como "un gigante a la altura de Mandela".

"Hoy se cumplen 100 años del natalicio de Fidel Castro. Nunca se conocieron en persona. Ni una llamada, ni un apretón de manos. Y sin embargo, pocas amistades fraternas fueron tan reales", expresó sobre su padre y Castro.

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Contó que en 2010, "cuando casi todos daban por terminada la carrera de Andrés Manuel López Obrador", Fidel Castro leyó “La mafia que se adueñó de México”: "Y escribió lo que nadie más se atrevía: que en 2006 había ganado y no lo dejaron gobernar, y que sería 'la persona de más autoridad moral y política de México'. Ocho años después, el pueblo le dio la razón".

Publicación de José Ramón López Beltrán sobe el natalicio de Fidel Castro. Foto: captura de pantalla

"López Obrador lo dijo siempre: 'Fidel fue el único dirigente de la izquierda mundial que entendió lo que representaba nuestro movimiento cuando éramos oposición, y lo respaldó con reflexiones, con escritos y con hechos. Un gigante — a la altura de Mandela— que supo que la dignidad de los pueblos no se negocia'", escribió en sus redes.

"No se conocieron. No hizo falta. Se reconocieron. A 100 años de su nacimiento: hasta siempre, Comandante", agregó.

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Para este centenario, la embajada tiene agendado el foro “La Revolución Cubana vista desde la mirada de México”, entre otras actividades.

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