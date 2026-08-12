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Una explosión registrada en un restaurante ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón, en su cruce con la calle Morelia, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, movilizó a los cuerpos de emergencia durante la noche.
El incidente se originó a causa de una falla en el mecanismo de extracción del establecimiento, lo que provocó una explosión y posteriormente un incendio en la zona de la campana de cocina.
Ante el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron de inmediato al inmueble para atender la emergencia.
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El fuego fue controlado de manera oportuna y se evitó que las llamas se propagaran hacia otras áreas del restaurante.
Los equipos de emergencia realizaron una inspección en el lugar para descartar riesgos y verificar las condiciones del establecimiento.
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La situación quedó bajo control sin que el incidente escalara a una emergencia de mayores proporciones.
La deflagración por acumulación de gas registrada al interior de un restaurante de la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, dejó nueve personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital.
Sube a 11 cifra de lesionados por explosión en restaurante de la Roma
Más tarde, la cifra de lesionados aumentó a 11, entre ellos elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías y personal de Protección Civil.
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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores para controlar el incendio, se registró una explosión que provocó lesiones a los elementos que participaban en la atención de la emergencia.
Entre las personas lesionadas se encuentran el director general de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, un paramédico de la alcaldía Cuauhtémoc y una policía Auxiliar del Sector 64 Orión.
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Todos los afectados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Las autoridades informaron que el director general de Protección Civil, el paramédico y la policía auxiliar se encontraban estables.
El resto de las personas lesionadas también recibió atención médica en distintos hospitales, luego de resultar afectadas durante la deflagración ocurrida mientras combatían el incendio.
Continúan labores de emergencia tras la explosión
Tras la explosión, los cuerpos de emergencia continuaron con las labores para controlar completamente la situación, eliminar riesgos y asegurar la zona.
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Una vez controlada la emergencia, personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc anunció que realizaría una revisión del inmueble donde ocurrió el incidente, así como de las construcciones aledañas.
El objetivo de estas inspecciones es descartar daños o condiciones de riesgo que pudieran poner en peligro a los habitantes y trabajadores de la zona.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió al lugar para conocer de primera mano el desarrollo de la emergencia, dar seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas y coordinar las acciones institucionales posteriores al incidente.
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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Auxiliar permanecieron en el sitio para realizar las labores correspondientes y garantizar que no existieran riesgos adicionales.
La deflagración se registró mientras los equipos de emergencia atendían un incendio dentro del restaurante, por lo que serán las autoridades correspondientes las que determinen las causas que originaron el fuego y posteriormente la explosión.
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Hasta el momento, la prioridad de las autoridades se mantiene en la atención médica de las 11 personas lesionadas y en la revisión estructural y de seguridad del inmueble.
dmrr
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