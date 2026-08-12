La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado con aumento de nublados para la tarde de este miércoles 12 de agosto en la Ciudad de México.

Por la tarde, en gran parte de la CDMX se esperan chubascos y lluvias fuertes puntuales que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Este pronóstico se mantendrá entre las 15:00 y las 20:00 horas.

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Además, se esperan vientos con rachas fuertes en el norte, centro y oriente de la ciudad, sobre todo entre las 16:00 y las 19:00 horas. Los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 25° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

LL