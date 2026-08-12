[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado con aumento de nublados para la tarde de este miércoles 12 de agosto en la Ciudad de México.
Por la tarde, en gran parte de la CDMX se esperan chubascos y lluvias fuertes puntuales que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Este pronóstico se mantendrá entre las 15:00 y las 20:00 horas.
Lee también Abren utopías de la CDMX, pero hay servicios y obras pendientes
Además, se esperan vientos con rachas fuertes en el norte, centro y oriente de la ciudad, sobre todo entre las 16:00 y las 19:00 horas. Los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 25° Celsius, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Joven pide ayuda para recuperar el cuerpo de su mamá tras quedar atrapada en Cali; "solo vienen a tomarle fotos"
Metrópoli
Se desprende parte de un pretil en inmueble de la colonia Morelos; no hay personas lesionadas
Economía
Economía mexicana está "en piloto automático": Franklin Templeton; país podría perder grado de inversión si tendencia sigue, advierte
Espectáculos
"Animals", la nueva película de Ben Affleck, ya tiene fecha de estreno en Netflix y cines
Espectáculos
¿Arrepentido? Maza Clan responde a beso con Kunno que encendió las redes
Al día
¡Chistosito! Detienen a un sujeto que viajaba con una cría de tigre de Bengala blanco en Iztapalapa
Espectáculos
Retiran película del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro, el director apoya a Israel
Al día
¿Te perdiste La Mañanera? Premios para atletas mexicanos y ayuda a Colombia, en los temas de hoy