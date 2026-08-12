Rommel Pacheco Marrufo puntualizó que el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) elegirá la sede para la Olimpiada Nacional de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) del 2027. Señaló que si el estado de Hidalgo todavía tiene la intención de albergar este encuentro deportivo, se someterá a votación.

“Cuando van a ser las olimpiadas, no solamente se puede albergar en un estado, son 51 deportes más de 40 mil atletas dentro de la Olimpiada para poder clasificar, son más de 2 millones en lo que pasan los filtros de municipal, estatal, regional y macroregional. Sigue la postura de Hidalgo de levantar la mano, ahorita se va a hacer el Sinade, que está conformado por institutos estatales y federaciones y ahí se pone en el pleno a votación los que quieren ser sede”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 12 de agosto, el director de la Conade recordó que en Hidalgo se inauguró un centro deportivo con las capacidades para albergar distintos deportes rumbo a este torneo, por lo que existen las condiciones para que el estado sea anfitrión el próximo año.

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El titular de la Conade, Rommel Pacheco, en la “Mañanera del Pueblo” del 12 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Yo creo que si Hidalgo sigue con la intención, nosotros encantados (...) la verdad es que ser sede de la Olimpiada Nacional no solamente ayuda en muchas cosas, porque es como cuando haces una fiesta en tu casa, tienes que dejar todo bonito, que todo quede bien, hay una remodelación de la infraestructura deportiva y eso se queda en el Estado para que los atletas de cada una de las entidades continúen practicando deporte”, indicó.

En mayo, Óscar Pérez Rojas, titular del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) comentó que luego de la propuesta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca sea sede para la Olimpiada Nacional CONADE 2027, esperarán la decisión final de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

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“Buscaremos ser sede de algunos deportes en Hidalgo, habrá que ver, ya son detalles lo que faltan para que quede al cien la ciudad deportiva. Estamos muy emocionados con que le haya gustado a la presidenta, que nos vea como sede, es un honor”, expresó en entrevista con medios de comunicación.

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Alistan clases nacionales de box

Por otro lado, Rommel Pacheco indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum encomendó a la Comisión a organizar cinco clases nacionales de box y la próxima se llevará a cabo el domingo 16 de agosto en 275 espacios públicos y gimnasios enlazados al programa Boxeando por la Paz.

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“A través de la Secretaría del Trabajo se le da beca a boxeadores, amateurs o profesionales y ellos dan clases gratuitas para niños. A través de las clases nacionales, es como la convocatoria abierta para que la gente se sume al deporte, lo hayas hecho o no lo hayas practicado, de una manera recreativa. De ahí eso lo canalizamos a el Semillero, que es la Olimpiada Nacional, la Paralimpiada Nacional, los Juegos autóctonos, indígenas y populares”, mencionó.

El funcionario también destacó la implementación del Mundial Social, el programa Ponte Pila y los Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM), en los que activadores físicos promueven el deporte en las 32 entidades del país. Mientras que deportistas de alto rendimiento, ahora campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, alientan a juventudes a seguir sus sueños y hacer actividades físicas.

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