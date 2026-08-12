Ante la presencia de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Rommel Pacheco compartió una noticia que fue recibida con entusiasmo por la delegación nacional que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026: cada medalla conquistada tendrá una recompensa económica.

El director general de la Conade confirmó que los atletas mexicanos recibirán el incentivo correspondiente por cada presea obtenida, tal como lo establecen los lineamientos del organismo, y no únicamente por una medalla.

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La medida busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los resultados de los deportistas que contribuyeron a la histórica actuación de México en la justa regional.

"Por lo regular, solamente se premia la mejor medalla que obtiene un atleta. Yo creo que deben premiarse todas las medallas conseguidas. Gracias por el apoyo, presidenta. Los montos establecidos serán de 50 mil pesos por cada medalla de oro, 35 mil por cada plata y 15 mil por cada bronce", señaló.

Pacheco, quien reiteró que los apoyos a los deportistas mexicanos se mantendrán de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, destacó que el reconocimiento económico busca premiar de manera justa el esfuerzo realizado por los atletas. Como ejemplo, mencionó a la nadadora Celia Pulido, una de las figuras de la delegación nacional en Santo Domingo 2026, tras conquistar 11 medallas y convertirse en una de las deportistas más destacadas de la justa regional.

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"Solamente ella ganó 11 medallas y todas se le van a pagar. La inversión es muy importante, pero también lo es para que las niñas y los niños vean que los sueños pueden hacerse realidad", finalizó.

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