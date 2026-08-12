Culiacán. - En la capital del estado se volvió a vivir una nueva escalada de violencia con cuatro nuevos asesinatos, entre las víctimas se encuentra una custodia del penal de Culiacán, María de los Ángeles “N” de 35 años, y un médico de nombre Fernando “N” de 73 años.

También, las autoridades de seguridad fueron notificadas que en la avenida Felipe Ángeles, de la colonia Pemex, un trabajador de un taller de carrocería fue atacado a balazos por desconocidos, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

En la zona del Piggy Back, a la salida sur de la capital del estado, fue encontrado el cuerpo con huellas de tortura y de haber estado esposada de la custodia del penal de Culiacán, María de los Ángeles, quien horas antes su familia la reportó como privada de su libertad por un grupo armado que interrumpió su casa en la parte poniente de Culiacán.

Los elementos navales y de la Policía Municipal de Culiacán fueron las primeras autoridades en presentarse en el lugar y descubrir el cuerpo de la custodia, cuya fotografía y características fueron divulgadas por la Fiscalía General del Estado en la ficha de búsqueda.

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Carlos “N”, de 57 años y de oficio mecánico automotriz, con problemas de movilidad, fue victimado a balazos en la calle Manuel Altamirano del fraccionamiento Finisterra, en la parte sur-poniente de la capital del estado.

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En las cercanías del fraccionamiento Punta Azul, una persona de apariencia joven fue encontrada tirada con graves heridas en su cuerpo, por lo que personal del ejército y la policía, solicitaron el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja, los cuales lo trasladaron a un hospital donde falleció.

Fernando “N”, de 76 años y de profesión médico, fue asesinado en su consultorio ubicado a un costado de la farmacia de su propiedad que se ubica por la Calzada de los Sabinos de la colonia Miguel Hidalgo.

Los datos que se conocen es que una persona que fingió ser un paciente que acudía a una consulta médica, luego de ingresar al consultorio, sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones para después huir del lugar.

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