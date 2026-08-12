Culiacán.- La Unidad Especializada en Aprehensiones ejecutó una orden de detención en contra de Emmanuel Iván “N”, de 35 años, por su presunta responsabilidad en el feminicidio agravado de su propia abuela, la señora Bernardina “N” de 98 años, vecina de la sindicatura de Bamoa, Guasave.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, la tarde del pasado domingo 9 de agosto, en la comunidad de Estación Capomas se reportó la agresión a una adulta mayor, la cual perdió la vida en un hospital.

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En base a la integración de la carpeta de investigación se obtuvo de un Juez de Control una orden de aprehensión en contra de Emmanuel Ivan “N”, misma que fue cumplimentada, por lo que los agentes de investigación lo pusieron a disposición de la autoridad judicial que lo requirió por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

La tarde del domingo pasado, la Policía Municipal de Guasave fue notificada que en una vivienda de la comunidad de Estación Capomas, una adulta mayor había sido atacada con un arma blanca, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital donde falleció.

Los vecinos de dicho poblado y familiares de la señora Bernardina “N” expusieron a los policías que el presunto responsable fue su propio nieto, quien padece de trastornos mentales, como esquizofrenia.

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