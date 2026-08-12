Tras el reciente sismo de magnitud 7.4 en Colombia, la embajada colombiana en nuestro país agradeció a México por el envío de un vuelo de asistencia humanitaria.

La Embajada de Colombia en México expresó su agradecimiento al gobierno de México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y “de manera muy especial” a la presidenta Claudia Sheinbaum “por su liderazgo, solidaridad y compromiso con Colombia, particularmente en este momento en el que nuestro país ha declarado la emergencia y requiere de la unión y el apoyo de sus amigos y aliados”.

“Queremos reconocer de manera especial el trabajo cercano, generoso y decidido que, bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, ha adelantado el Gobierno de México para hacer posible el vuelo de asistencia humanitaria que arribará hoy al Aeropuerto Internacional Matecaña. Este gesto trasciende la ayuda material: es una expresión profunda de amistad, fraternidad y solidaridad entre nuestros pueblos”, dijo la embajada.

Mencionó que la respuesta ha sido posible también gracias al trabajo articulado y permanente entre las instituciones como las Agregadurías, ProColombia y Consulados.

Lee también Colombia recibe ayuda internacional por terremoto; países envían rescatistas y asistencia humanitaria

“En momentos como este, los lazos entre Colombia y México adquieren su verdadero significado. México nos demuestra, una vez más, que está al lado de Colombia y que la solidaridad entre nuestros pueblos se convierte en acciones concretas cuando más se necesita”, externó la representación diplomática.

[Publicidad]

La embajada de Colombia reiteró su reconocimiento y gratitud a las autoridades mexicanas por esta invaluable muestra de solidaridad, generosidad y humanidad.

Recalcó que por disposiciones del Ministerios de Relaciones Exteriores, no está autorizada para recibir ningún tipo de donación en la embajada ni en el consulado de manera directa.

Refirió la embajada que si se quiere apoyar con una donación, las personas interesadas pueden hacerlo a través de su canal oficial habilitado por la Cruz Roja Colombiana.

[Publicidad]

Lee también Colombia busca sobrevivientes del terremoto; suman más de 200 muertos

“Invitamos a la comunidad a no entregar dinero ni ayudas a colectas no verificadas e informarse únicamente a través de canales oficiales. Una vez que las autoridades colombianas definan las necesidades, y de ser necesario se habiliten los mecanismos o centros oficiales de acopio en México, la embajada y los consulados informarán oportunamente los canales autorizados”, indicó.

Envía México 19.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum abundó en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional que la ayuda salió por la mañana por medio de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Pereira.

[Publicidad]

“Con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, y van también, obviamente, elementos del Ejército Mexicano para apoyar en todas las labores”, dijo.

Agregó que los próximos 12, 13 y 14 de agosto se enviarán 2 mil 562 despensas, que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria: “Se envía agua, se envían también medicamentos. Entonces salieron ya temprano, y vamos a estar en contacto a través de las Cancillerías para todo el apoyo que requiera Colombia”.

apr