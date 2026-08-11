Tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que se registró el pasado lunes en Colombia, la cifra de afectados actualmente asciende a más de 200 muertos y mil 300 heridos. Además, ciudades como Manizales, Cali y Pereira sufrieron fuertes daños materiales, dejando a decenas de familias sin hogar.

Ante ello, cientos de mexicanos expresaron en redes sociales su deseo por ayudar a los afectados por la emergencia en Colombia, desatando una búsqueda activa de las formas más seguras de enviar apoyo a quien lo necesita. Por este motivo, a continuación te diremos de qué forma se puede aportar.

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Escombros de un edificio en Pereira, tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia. FOTO: CARLOS ORTEGA. EFE

¿Cómo ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia desde México?

Si estás en México y quieres enviar ayuda a Colombia, una de las alternativas que actualmente cuenta con respaldo institucional es hacer un donativo a la Cruz Roja de Colombia, pues la red humanitaria habilitó un mecanismo en su sitio oficial para recibir donaciones desde cualquier parte del mundo.

Los recursos serán canalizados a las zonas con mayor necesidad y a extender la ayuda a más damnificados, haciendo hincapié en que la solidaridad puede hacer la diferencia.

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Otra de las organizaciones sin fines de lucro que activó una campaña para ayudar a las familias y comunidades afectadas ante la emergencia aceptando donaciones desde su sitio web, es el Banco de Alimentos en Bogotá.

Cabe señalar que, antes de realizar cualquier donación se recomienda verificar que la organización cuente con algún respaldo institucional y si la aportación es mediante una página web, verifica estar dentro del enlace correcto para asegurar que la ayuda llegue a su destino.

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