Los dirigentes nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Moreno y Ariadna Montiel, de forma respectiva, debatieron acerca del arresto de Luis Antonio Espinosa, contador de su hermano Emigdio Gabriel Moreno.

Después de su detención, el líder priísta comentó en el programa de radio de Azucena Uresti que a pesar de los problemas de México, el gobierno crea distractores contra gente inocente. "Es una persecusión política del Estado mexicano contra los opositores", dijo.

Afirmó que esta clase de capturas derivan después de acudir ante dependencias internacionales con el fin de denunciar "atrocidades" para que giren órdenes de aprehensión y desplieguen operativos con la finalidad de fabricar culpables.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente nacional del PRI. Foto: Especial

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El pasado 10 de agosto, Moreno levantó una denuncia ante del Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se revisen sus actuaciones y bajo el argumento de que dicha institución "está sometida y al servicio del gobierno, tomando decisiones que afectan directamente a la oposición".

Ariadna Montiel responde a Alito Moreno

En conferencia de prensa, la lideresa morenista calificó como "hipócrita" su denuncia ante autoridades estadounidenses. "¿Dónde quedó aquello de que el INE no se toca?", cuestionó.

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Además, a través de un comunicado, el Consejo Ejecutivo Nacional de Morena, dijo que cada vez que una investigación alcanza a Alejandro Moreno intenta presentarse como un perseguido político. "Es una vieja práctica del régimen de privilegios: Confundir la rendición de cuentas con venganza y disfrazar la impunidad con defensa democrática".

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena. Foto: Especial

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En su desplegado, el Consejo hizo referencia al fuero que como Senador de la República Alejandro Morena posee. "El fuero protege una función, no a una persona. No borra expedientes, no detiene investigaciones ni vuelve intocable a nadie. (...) Quien tenga responsabilidades deberá responder, sin importar su apellido, su cargo o sus vínculos", expresó.

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Alejandro Moreno califica respuesta como amenaza

Como respuesta a Montiel, el dirigente nacional del PRI calificó como amenaza la referencia a su fuero y con ello "impedir que siga denunciando los pactos de su régimen con los cárteles del crimen organizado.

"Es la práctica favorita del autoritarismo de Morena para intimidar a la oposición y tratar de silenciar a las voces críticas. Se equivocan conmigo. ¡No podrán callar a un Senador de la República!", advirtió.

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Además, desmintió que denunciar "abusos autoritarios del gobierno emanado de Movimiento de Regeneración Nacional no contribuye al injerencismo y lo comparó con la elección de tres consejeros electorales del INE.

"Injerencismo es lo que este pinche gobierno hizo con el INE, metiendo las manos en una institución que era autónoma, debilitándola hasta apoderarse de ella y utilizarla como mordaza contra quienes incomodamos al gobierno", afirmó.

Argumentó que hace estas denuncias en el extranjero debido a que en México no avanzan y el régimen emplea a las instituciones con la finalidad de protegerse y perseguir a sus adversarios.

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"Vamos a denunciar cada acto de autoritarismo, persecusión política y uso faccioso del poder. Que el mundo sepa lo que está haciendo este régimen con quienes nos atrevemos a enfrentarlo", concluyó.

"La legitimidad no se importa ni se mendiga en el extranjero"

Ante las denuncias que Alito Moreno ha hecho respecto a Morena en el extranjero, la dirigente de Morena le aseguró al priista que "la legitimidad no se importa ni se mendiga en el extranjero".

"Puedes recorrer Washington, entregar cuantas hojas quieras al@StateDept y anunciarlo con fanfarrias. Pero una carta tuya sigue siendo eso: una carta tuya. La persecución no se acredita con propaganda ni la razón se obtiene por mensajería internacional. Buscas afuera la fuerza que ya no encuentras en México. Mala noticia: la legitimidad no se importa ni se mendiga en el extranjero; se gana en las urnas y se sostiene con autoridad moral", le dijo.

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Por lo que el presidente del PRI le aseguró que no necesita permiso de Morena para defender a México de su autoritarismo, su cinismo y su opulenta corrupción.

Entregaste Oaxaca a un gánster, le dice Moreira a Murat

Al intercambio de insultos se sumó Alejandro Murat, le aseguró que la credibilidad y la confianza ciudadana la perdió hace tiempo. " Políticamente sigues caminando, pero hace tiempo dejaste de avanzar. En tu nuevo idioma: 'Dead man walking'", le escribió.

Por lo que Rubén Moreira salió al quite y le respondió que no tenía legitimidad para cuestionar a los opositores. "Eres cómplice de la destrucción de las instituciones y, junto con Morena, llevas a la patria hacia la dictadura. Entregaste Oaxaca a un gánster y te sumaste a una pandilla de fanáticos", le dijo.

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