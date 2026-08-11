Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, sostuvo un encuentro con subsecretarios de Comercio de Estados Unidos, a quienes expuso las oportunidades que abre la inteligencia artificial para profundizar la coproducción.

Lazzeri indicó en sus redes que la conversación fue productiva con William Kimmitt, subsecretario de Comercio Internacional y David Fogel, subsecretario de Comercio y director general del Servicio Comercial de los Estados Unidos y del Extranjero del Departamento de Comercio.

"México avanza en infraestructura y capacidades para la IA", dijo el embajador Lazzeri.

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"Conversamos sobre cómo articular esas fortalezas con las cadenas de valor regionales, atraer nuevas inversiones en un sector estratégico para la competitividad y la seguridad económica de América del Norte", expuso al agradecer su recibimiento.

Sostuve una productiva conversación con William Kimmitt, subsecretario de Comercio Internacional y David Fogel, subsecretario de Comercio y director general del Servicio Comercial de los Estados Unidos y del Extranjero de @CommerceGov, sobre las oportunidades que abre la… pic.twitter.com/3XK14k9MkW — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) August 11, 2026

Como parte de su gira por distintos estados, concluyó sus actividades en Texas, donde se reunió con el alcalde de Irving, Albert C. Zapanta.

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En el encuentro, con la presencia del cónsul de Dallas, Luis Rodríguez Bucio, hablaron sobre "la estrecha relación económica y humana que une a México con esta ciudad".

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Además, intercambiaron perspectivas sobre cómo aprovechar mejor estas conexiones para generar más y nuevas oportunidades de colaboración, comercio e inversión.

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cdm