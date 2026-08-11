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Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, sostuvo un encuentro con subsecretarios de Comercio de Estados Unidos, a quienes expuso las oportunidades que abre la inteligencia artificial para profundizar la coproducción.
Lazzeri indicó en sus redes que la conversación fue productiva con William Kimmitt, subsecretario de Comercio Internacional y David Fogel, subsecretario de Comercio y director general del Servicio Comercial de los Estados Unidos y del Extranjero del Departamento de Comercio.
"México avanza en infraestructura y capacidades para la IA", dijo el embajador Lazzeri.
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"Conversamos sobre cómo articular esas fortalezas con las cadenas de valor regionales, atraer nuevas inversiones en un sector estratégico para la competitividad y la seguridad económica de América del Norte", expuso al agradecer su recibimiento.
Como parte de su gira por distintos estados, concluyó sus actividades en Texas, donde se reunió con el alcalde de Irving, Albert C. Zapanta.
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En el encuentro, con la presencia del cónsul de Dallas, Luis Rodríguez Bucio, hablaron sobre "la estrecha relación económica y humana que une a México con esta ciudad".
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Además, intercambiaron perspectivas sobre cómo aprovechar mejor estas conexiones para generar más y nuevas oportunidades de colaboración, comercio e inversión.
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cdm
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