Tigres sufrió hasta el último instante, pero terminó encontrando en los penales el triunfo ante Vancouver Whitecaps. Después de empatar 1-1 en tiempo regular y convertirse en el único equipo mexicano que no pudo ganar su partido como local en la Leagues Cup, los felinos volvieron a encontrar la luz gracias a la definición desde los 11 pasos.

El equipo regiomontano golpeó primero. Ante un estadio Universitario semi vacío, al minuto 19, Rodrigo Aguirre apareció para anotar el primer gol del partido y darle tranquilidad a los locales. El delantero uruguayo encaró la portería y con un tiro cruzado logró vencer al portero Isaac Boehmer. Sin embargo, Tigres no estaba cómodo. El conjunto canadiense amenazó con empatar en repetidas ocasiones, pero Nahuel Guzmán se puso la capa de héroe.

Vancouver no bajó los brazos y en la segunda mitad encontró la recompensa a su insistencia. Al minuto 79, Emmanuel Sabbi consiguió el empate para los Whitecaps, apagando el Volcán y forzando la definición por penales.

Los minutos finales estuvieron cargados de dramatismo. Tigres incluso terminó con nueve hombres, después de las expulsiones de Diego Lainez y Nahuel Guzmán, quien enloqueció y empujó al árbitro Iván Barton en medio campo.

En la definición por penales, Tigres mostró mayor temple, ese que les dio el triunfo por la misma vía en todos sus partidos de esta edición del torneo binacional. Rodrigo Aguirre y Jesús Garza fallaron sus penales, pero Laborda, Priso y Elloumi desaprovecharon la oportunidad de darle el triunfo a los Whitecaps. Finalmente, Tigres sobrevivió a una noche caótica y llena de tensión, pero su clasificación a la fase final de la Leagues Cup pende de un hilo, ya que si Toluca y su acérrimo rival, los Rayados de Monterrey, ganan sus partidos, los desplazarían en la tabla de posiciones.