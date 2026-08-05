Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, sostuvo un encuentro con la familia del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, asesinado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).

El embajador Lazzeri indicó que escuchó a Ronaldo Salgado, hijo del connacional: "es un recordatorio de que detrás de cada caso hay una familia que merece verdad y justicia".

Apuntó que en el encuentro estuvo el equipo jurídico de la organización Aclu Texas en el consulado de México en Houston.

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"Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, el Gobierno de México no dejará sola a la familia Salgado.

"Seguiremos acompañándolos hasta que los hechos se esclarezcan y se haga justicia", escribió en sus redes.

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Tras darse a conocer el caso en julio pasado, Roberto Lazzeri indicó que se brindaría acompañamiento a la familia del connacional baleado por autoridades del ICE.

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Al señalar que se trataba de "un momento de dolor", Lazzeri aseguró que se emplearían todas las herramientas para que se investigue el caso, que sumaba al menos 17 personas mexicanas fallecidas por ICE o en detención.

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"Como lo ha instruido la Presidenta Claudias Sheinbaum y lo ha señalado el canciller Roberto Velasco, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en Houston, empleará todas las herramientas a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad", dijo.

Apuntó que se sostendrían reuniones inmediatas con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad y con ICE, así como con legisladores de ambas cámaras del Congreso, "para solicitar con firmeza una revisión transparente de lo ocurrido y protocolos claros en el futuro".

"Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero", escribió el embajador Lazzeri en sus redes.

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bmc