Durante el programa “Leer, una hora inesperada”, el titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II negó que las librerías Educal estén en extinción, como reportó este diario el pasado 3 de agosto en el reportaje “En extinción, librerías de Educal”.

El programa transmitido por Canal 21 lo empezó el funcionario diciendo que “la televisión privada da asco y la prensa privada da mucho más asco”, para luego señalar que “uno de los periódicos más pinches de la Ciudad de México” había publicado este reportaje donde considera que se “mintió” de “mala leche, mala fe” y hubo “ausencia total de rigor y ética periodística”.

“Luego se quejan de la Ley de Audiencias, mienten, calumnian”, añadió Andrés Ruiz, enlace institucional del FCE, quien también estaba presente.

Andrés Ruiz, enlace institucional del FCE. Foto: Captura vía Youtube.

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Tanto Ruiz y Taibo II indican que la desaparición de la sede de Educal en Reforma se debe a que “el edificio estaba rentado a la Secretaría de Cultura Federal, se los desrentaron y hubo que quitar la librería”.

“El hecho real es que hay un proceso de fusión de las librerías de Educal a las del Fondo”, dijo el director del FCE, quien detalló que en este proceso de fusión, de las 70 sucursales de Educal si acaso se perderán dos de éstas porque estaban en la misma ciudad y había que reducir costos.

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“El origen de todo esto es la crisis conocida económica Educal (…) y en esa medida estaba en crisis terminal, al grado que para este mes ya no tenía capacidad para pagar la nómina, entonces la fusión la va a restructurar”, explicó Taibo, quien aseguró que las librerías existentes y los 265 trabajadores de éstas se mantendrán, pero como trabajadores del Fondo.

Foto: Captura de Pantalla.

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Taibo II también indicó que no desaparecerá la red de librobuses ni las bodegas de Educal, pero sí “va a disminuir el número de trabajadores de Educal porque la estructura burocrática de Educal era carísima y nos tenía perdiendo dinero todos los meses y porque duplicaban funciones”.

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“Va a crecer la red de librerías”, adelantó Taibo II y se indicó que en 2026 abrieron tres nuevas sucursales y están por abrir cinco más.

El funcionario también detalló que harán encuestas para renombrar algunas librerías “que obedecen a su origen oscuro” y puso por ejemplo la sucursal de Colima que se llama “De la Madrid”.

“Pinches periódicos de derecha, ya párenle o van a recibir por cada bofetada un desmentido”, advirtió.

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