“El Lirio Danza Escénica surge como una necesidad de poder darle voz a mi perspectiva de la realidad, la forma en la que yo observo los pequeños detalles y poder transmitirlo a través de la danza. Para mí es importante crear danza que sea clara en su diseño de movimiento, fácil de apreciar y que sea fácil empatizar con ella. Para mí es un gusto personal seguir desarrollando la estética de la danza moderna: encontrar formas nuevas de abordar esta estética, líneas que actualmente ya no suelen utilizarse. Justo como no encontré otros espacios donde pudiera desarrollar esto, decidí hacerlo yo y crear mi propio espacio para poder seguir con este tipo de trabajo estético”, dice Luis Tavera, bailarín solista de La Cebra Danza Gay desde 2012 y director de la compañía El Lirio Danza Escénica, un proyecto nuevo que tendrá su presentación oficial el próximo 15 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro Varsovia (Varsovia 9, Juárez).

Tavera reconoce que hay una deuda innegable con La Cebra, puesto que, prácticamente, toda su carrera se de desarrolló bajo la tutela de su fundador, José Rivera. Una influencia notoria en cuestiones de lenguaje de movimiento y estructura. Pero en el discurso, las cosas cambian, dice: “El maestro tiene su discurso y sus temáticas. Mi forma de abordar los temas que quiero hacer en coreografía es más personal, un poco más intimista, digamos. Me importa mucho hablar sobre los temas mundanos, sobre las cosas más cotidianas que suceden en la vida diaria o las emociones que solemos tener comúnmente durante un día normal. Son los temas que más me interesan en lo general, pero, por supuesto, hay mucha influencia estética y de estructura coreográfica”.

Añade que en la danza contemporánea, en términos generales, esta forma de hacer coreografías, “donde la danza sea lo primero antes que todo lo demás, antes que la escenografía y la iluminación, es algo que ya no se suele buscar. Creo, y con mucha razón, que los coreógrafos más actuales han estado buscando justamente romper con estos paradigmas que dominaron la danza durante décadas pasadas. Sin embargo, esta forma de hacer danza todavía tiene mucho espacio por explorarse”.

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