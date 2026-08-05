Cultura universitaria es uno de los temas a abordar en la octava edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) de la UNAM, un tema con el que se busca abordar “la reivindicación de las instituciones de educación superior como espacios de pensamiento libre, creación artística, producción científica y compromiso social” y que resuena especialmente en medio de la crisis que enfrenta la UNAM por la trampa que hicieron varios aspirantes a la universidad y por lo que ahora se ve obligada la máxima casa de estudios a reaplicar el examen de admisión.

Al respecto, Rosa Beltrán, titular de Cultura UNAM, instancia que presenta esta feria del libro, declara que “hay avatares históricos que convierten en incidentes ciertos momentos que son representativos del que estamos viviendo” y que con lo que respecta a la transición digital y la Inteligencia Artificial, a Cultura UNAM le corresponde integrar los nuevos saberes y además “regresar” a los jóvenes a la “convivencia cuerpo a cuerpo”, con, por ejemplo, eventos como la Filuni, donde se presentan actividades como conciertos musicales, proyecciones de cine y charlas.

“Realmente los académicos tenemos un problema serio en este momento, toda la clase tiene que cambiar sus formatos. Esto está cambiando al 100% (...), es un tema prioritario”, dijo la coordinadora de Cultura UNAM.

Del 25 al 30 de agosto, la Filuni albergará a 350 editoriales de 14 países y 370 actividades.

Destaca la Universidad de Valencia, invitada de honor, y participantes como la filósofa estadounidense cercana al grupo de los Black Panthers, Angela Davis, quien por primera vez visita la universidad mexicana.

La memoria histórica, el exilio, la cultura de paz, libertad de expresión, lenguas originarias y sostenibilidad y reducción de riesgos ambientales son otros temas que conforman la agenda de este encuentro literario que contará con la presencia de Jaime Siles, escritor premiado con el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2026; David Toscana, narrador y premio Alfaguara de Novela 2026; y Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer en 2024 por El invencible verano de Liliana y quien en esta ocasión presentará su nuevo libro Escrituras geológicas.

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En la Filuni también se realizarán homenajes a figuras emblemáticas como a la astrónoma Julieta Fierro, al historiador Miguel León-Portilla y a la escritora Elena Garro, de quien se celebran 110 años de su nacimiento.

La Filuni se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM y la entrada será libre. Consulte el programa completo de la feria en https://www.filuni.unam.mx/eventos/

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