La edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) se llevará a cabo del 13 al 23 de agosto en el Museo Nacional de Antropología, con más de 350 actividades que incluyen presentaciones de libros, talleres, conferencias, exposiciones, música y otras actividades.

El 13 de agosto, día de la inauguración, en el patio principal de Antropología, se presentará el tenor Javier Camarena al lado de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la dirección de Martin Lebel. Ese día se inaugurará la muestra Hilos de Veracruz. De lo bonito a lo verdaderamente valioso, en la sala de exposiciones temporales del museo.

Para este año, la FILAH tendrá como invitados de honor a Veracruz y a Francia, con quien tendrá distintas actividades conjuntas. Destaca la colaboración con el país europeo, ya que la Biblioteca Nacional de Francia prestará a Antropología el Códice Azcatitlán, y el recinto mexicano dará en préstamo el Códice Boturini.

El director del INAH, Omar Vázquez Herrera, informó que la edición del año pasado de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia recibió a 187 mil visitantes, por lo que este año esperan superar dicha cifra.

El Centro INAH Veracruz realizará la Jornada Veracruz, hule y juego de pelota el 22 de agosto, con charlas sobre los hallazgos arqueológicos de El Manatí, los espacios ceremoniales de El Tajín y los retos para conservar un patrimonio de más de 3 mil años, como lo son las pelotas de hule prehispánicas.

La edición 37 de esta feria rendirá homenajes a María del Consuelo Maquívar Maquívar, una de las principales investigadoras especialistas en arte virreinal mexicano, y a Odile Hoffmann. investigadora honoraria del Institut de Recherche pour le Developpement de Francia, cuyas investigaciones han sido fundamentales para comprender las relaciones entre territorio, identidad, racismo y movilidad en América Latina.

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Destaca también la muestra de Cine Antropológico, que presentará una selección de cortometrajes hechos por infantes, así como presentaciones de música clásica y sones jarochos; así como de ritmos experimentales.

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