Nación | 05-08-26 | 16:36 |

La gobernadora de Campeche, , fue captada en un vuelo con destino a Madrid, España, presuntamente en primera clase.

El usuario de X, Vampipe, compartió a través de dicha red social tres fotografías en las cuales aparece la mandataria estatal.

Además, recordó las palabras que la dirigente nacional de Morena, , comentó, en conferencia de prensa, acerca de que las gobernadores y los gobernadores no deben viajar en primera clase.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, captada abordo de un avión con destino a Madrid, España. Foto: X @vampipe
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, captada abordo de un avión con destino a Madrid, España. Foto: X @vampipe

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"Oye, Ariadna Montiel, dijiste que está mal que los gobernantes vayan en primera clase... Ahí te va Layda Sansores en primera clase en el AM-21, para que la regañes en unas 10 horas", comentó el usuario.

Agregó, que "nadie pela" el discurso y la política de austeridad, adoptada a lo largo de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que repite la mandataria federal, Claudia Sheinbaum.

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Al momento, Layda Sansores o Morena se han pronunciado al respecto.

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dft/bmc

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