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Como continuación de audiencia inicial, una jueza federal concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) la vinculación a proceso de Gerardo León Gil "Tokio", presunto cabecilla de la organización criminal "Los Mexicles", identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en Chihuahua.
León Gil fue detenido junto con una mujer identificada como Jaqueline Guadalupe Guerrero, durante la ejecución de una orden de cateo por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en un inmueble del fraccionamiento Bosques de Senecú, localizado en Ciudad Juárez.
Las autoridades estatales les aseguraron cocaína, ocho armas de fuego cortas con sus respectivos cargadores abastecidos, cargadores, cartuchos, una báscula gramera y dinero en efectivo.
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Derivado de lo anterior, fueron llevados a proceso por el Ministerio Público Federal ante una jueza de control, que procesó a ambos por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que fueron recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3 y No. 2 Femenil de Ciudad Juárez, respectivamente, y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
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Gerardo León Gil "Tokio", es considerado como presunto sucesor de Ernesto Piñón Cruz "El Neto", en la organización delictiva denominada "Los Mexicles", con presencia en el norte de Chihuahua.
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dft/bmc
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