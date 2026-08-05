El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, lanzó un reto público al Gobierno de Nuevo León para que supere las 14 mil 462 esterilizaciones de perros y gatos realizadas por su administración, al considerar que la protección y el bienestar animal deben convertirse en una prioridad permanente en la entidad. El llamado fue realizado durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde presentó los resultados de la estrategia municipal para atender la sobrepoblación de animales de compañía.

El presidente municipal señaló que las campañas permanentes y las jornadas masivas de esterilización implementadas por el municipio han permitido alcanzar una cifra sin precedente, principalmente en beneficio de perros y gatos en situación de calle o vulnerabilidad. Afirmó que estos resultados reflejan el alcance de una política pública enfocada en la protección animal.

Como parte de su mensaje, Guerra Cavazos sostuvo que el Gobierno estatal tiene la capacidad para emprender un programa de mayor escala y planteó que la competencia entre administraciones debe centrarse en generar beneficios para la población y no en otros temas. En ese sentido, invitó a que se impulsen más acciones en favor del bienestar animal.

“Llevamos al día de hoy 14 mil 462 esterilizaciones, y lo repito, 14 mil 462 esterilizaciones”, enfatizó el presidente municipal, al asegurar que se trata de un hecho histórico que, dijo, no tiene precedente ni en García ni en el resto del estado.

Lee también Cae "El 07" presunto autor material del asesinato del exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; estaría vinculado a célula criminal "Los Rusos"

Manuel Guerra Cavazos afirmó que la política pública impulsada por su administración demuestra que, con voluntad y organización, es posible generar resultados concretos en favor de la protección animal.

[Publicidad]

En ese contexto, convocó al Gobierno estatal a fortalecer sus acciones en esta materia y convertir la esterilización en una estrategia de gran alcance.

“Yo los invito a que se pongan las pilas en esta área. Aquí sí hay que competir en esterilizaciones, en rescates y en vidas. Esa es la competencia que vale la pena”, expresó.

Como referencia, recordó que la Mega Jornada “Esteriliza con Amor”, realizada del 14 al 23 de febrero de 2026, logró 7 mil 165 esterilizaciones en apenas diez días, una cifra que calificó como histórica y que refleja la capacidad operativa del municipio cuando existe coordinación y compromiso institucional.

[Publicidad]

“Yo los invito a que superen ese número. Háganlo por el bien del bienestar animal de nuestro estado”, sostuvo.

Lee también Caso Dafne Zapata: Anuncian tres marchas en distintas zonas de país; piden dejar de encubrir a los culpables del feminicidio

El alcalde reiteró que el reto no tiene un trasfondo político, sino el propósito de incentivar mayores acciones en beneficio de miles de animales que diariamente enfrentan condiciones de abandono.

[Publicidad]

“Yo reto al Gobierno del Estado a que nos gane en esterilizaciones. Ahí se nota el compromiso con el bienestar animal, ahí se nota la determinación”, afirmó.

Asimismo, explicó que el municipio continuará fortaleciendo su infraestructura especializada para mantener las campañas de esterilización de manera permanente.

Precisó que el quirófano móvil, el remolque y el camión adaptado para estas labores permanecerán, por ahora, al servicio exclusivo de las familias de García, aunque dejó abierta la posibilidad de colaborar en el futuro con otros municipios para ampliar el alcance de estas acciones.

[Publicidad]

Lee también Detienen a presunto implicado en robo a casa de Karely Ruiz; investigan posible filtración de información desde su entorno

“Más adelante podremos platicar con otros presidentes municipales para apoyar algunos fines de semana, pero en este momento toda nuestra infraestructura está al servicio de los habitantes de García”, indicó.

No obstante, señaló que el Gobierno estatal cuenta con la capacidad presupuestal para emprender un programa de mayor escala.

[Publicidad]

“Claro que pueden hacerlo. Compren diez o veinte unidades, inviertan y adelante. Ahí está el reto”, manifestó.

Lee también MC recurre a la CNDH ante inminente desafuero de dos de sus alcaldes en Veracruz; exige medidas de protección

Manuel Guerra Cavazos insistió en que la competencia entre gobiernos debe centrarse en generar mejores resultados para la ciudadanía y no en discursos.

[Publicidad]

“Vamos a competir por quién esteriliza más, por quién rescata más vidas y por quién hace más por el bienestar animal”, subrayó.

El presidente municipal anunció que la campaña permanente de esterilización continuará durante el resto de su administración y adelantó que la Mega Jornada “Esteriliza con Amor” buscará institucionalizarse para realizarse cada año, con el objetivo de avanzar de manera sostenida en la reducción de la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle.

Lee también Gobierno de Michoacán mantiene contacto con la Embajada de EU tras suspender operaciones; garantiza condiciones de seguridad

Explicó que, una vez consolidado el programa municipal, incluso podría destinarse un periodo específico para atender solicitudes provenientes de otros municipios de Nuevo León.

“Sería muy positivo abrir algunos días para todo el estado, siempre por el bien del bienestar animal”, comentó.

Finalmente, el alcalde reiteró que la protección animal requiere acciones permanentes y resultados medibles, por lo que hizo un nuevo llamado al Gobierno estatal para elevar la meta de esterilizaciones.

“Ojalá que el Estado pueda decir que va por 100 mil esterilizaciones. Si lo logran, nos dará mucho gusto, porque eso significará que miles de animales tendrán una mejor calidad de vida. Lo importante es que ganen el bienestar animal y Nuevo León”, concluyó.

dmrr