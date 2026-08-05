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Mérida, Yucatán. -El gobernador Joaquín Díaz Mena advirtió que cualquier integrante de su gabinete que decida participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones del 2027 deberá separarse de su cargo.
"No permitiré que ningún funcionario combine sus responsabilidades en el gobierno con actividades de carácter electoral", aseguró.
El mandatario se refirió a los tiempos establecidos por Morena para la selección de sus futuros candidatos mediante la figura de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, cuyo registro está previsto para septiembre.
Subrayó que, hasta ahora, ningún miembro de su gabinete le ha manifestado interés en buscar una diputación federal, una diputación local o una alcaldía.
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Díaz Mena señaló que la mejor carta de presentación para quienes aspiren a un cargo de elección popular será el trabajo y los resultados obtenidos dentro de la administración pública.
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"No permitiré que nadie distraiga el trabajo con el tema electoral, aunque todos tienen derecho y legítimas aspiraciones", sentenció.
Y añadió que lo ideal es que la próxima legislatura del Congreso del estado tenga mayoría de diputados de morena para lograr consolidar el renacimiento maya. "Sí es de nuestro vital interés; me encantaría contar con más diputadas y diputados que respalden las grandes obras que tenemos para Yucatán".
Con esto evidenció que la actual legislatura que lidera no ha logrado.
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