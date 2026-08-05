Menú | 05-08-26 | 17:23 |

Los días de lluvia invitan a quedarse en casa y disfrutar de pequeños momentos de confort. Ya sea para acompañar un maratón de series, una película o simplemente una tarde de descanso, un caliente siempre es una excelente opción.

Esta versión añade un toque especial que realza su sabor y lo convierte en una bebida cremosa, perfecta para consentirse en cualquier ocasión. A continuación, te compartimos la receta.

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¿Cómo hacer chocolate caliente con un toque especial?

Baileys chocolate

Ingredientes

  • 40ml de Baileys Chocolate
  • 3/4 de taza de leche líquida
  • 40ml de chocolate en polvo
  • Crema batida al gusto
  • Chocolate líquido al gusto
  • 1 cucharadita de trozos de chocolate

Preparación

  • En un shaker, vierte 40ml del Baileys, 40ml de chocolate en polvo y 3/4 de leche líquida. Agita.
  • Finalmente, sirve la mezcla en una taza de cristal y decora con crema batida, chocolate líquido y trocitos de chocolate, al gusto.
Esta bebida es ideal para disfrutar por la tarde. Foto: cortesía
Esta bebida es ideal para disfrutar por la tarde. Foto: cortesía

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