[Publicidad]
Los días de lluvia invitan a quedarse en casa y disfrutar de pequeños momentos de confort. Ya sea para acompañar un maratón de series, una película o simplemente una tarde de descanso, un chocolate caliente siempre es una excelente opción.
Esta versión añade un toque especial que realza su sabor y lo convierte en una bebida cremosa, perfecta para consentirse en cualquier ocasión. A continuación, te compartimos la receta.
Leer también: Qué es el agua de borrachita y cómo prepararla en casa
¿Cómo hacer chocolate caliente con un toque especial?
Baileys chocolate
Ingredientes
- 40ml de Baileys Chocolate
- 3/4 de taza de leche líquida
- 40ml de chocolate en polvo
- Crema batida al gusto
- Chocolate líquido al gusto
- 1 cucharadita de trozos de chocolate
Preparación
- En un shaker, vierte 40ml del Baileys, 40ml de chocolate en polvo y 3/4 de leche líquida. Agita.
- Finalmente, sirve la mezcla en una taza de cristal y decora con crema batida, chocolate líquido y trocitos de chocolate, al gusto.
Leer también: Cómo hacer té de matcha y para qué sirve tomarlo
[Publicidad]
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Influencer Ana Gastélum desmiente parentesco con César Gastélum, tiktoker asesinado en Culiacán; “no era mi familiar”
Universal Deportes
Leagues Cup 2026: Toluca vs Seattle Sounders – EN VIVO – Jornada 1
Estados
Congreso de Veracruz retira fuero a alcalde de Úrsulo Galván; es señalado de desaparicion forzada
Estados
Alcalde de Reynosa responde a Federico Döring; niega omisiones por refinería clandestina