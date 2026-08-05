Durante esta temporada de calor es más vital que nunca beber agua constantemente para mantenernos hidratados y refrescarnos. Si bien el agua natural basta para cumplir con este propósito, existen bebidas funcionales que, además de hidratarnos, nos aportan un toque de sabor.

Una bebida popular que se suele consumir durante el verano es el agua de borrachita, una receta refrescante que tiene su origen en la zona del Bajío. A continuación te contamos de qué se trata y cómo puedes prepararla en casa.

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¿Qué es el agua de borrachita o guamiche?

La borrachita es el nombre del fruto que proviene de la biznaga, una especie de cactácea típica en la región noreste del Estado de Guanajuato.

Esta fruta tiene un gran parecido con la tuna y recibe el nombre de borrachita ya que debe usarse antes de su periodo de vida, ya que, si se deja madurar, el calor del sol la fermenta, lo que provoca que produzca alcohol.

La “borrachita” también se conoce como guamiche y se utiliza en distintas preparaciones como aguas, nieves o salsas dulces.

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Este fruto se da de forma silvestre y es común encontrarla en municipios de Guanajuato como San José Iturbide, Tierra Blanca y Victoria. Principalmente en las temporadas de primavera y verano.

El guamiche o borrachita posee propiedades calmantes y antiespasmódicos, por lo que, además de su uso culinario, se utiliza también en infusiones para aliviar cólicos, gases o retortijones.

El acitrón se produce a partir de la biznaga de dulce, tonel o burra. Foto: iStock

Cómo hacer agua de borrachita en casa

La cocinera tradicional Rosenda García García, originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato, nos comparte esta típica receta para que la prepares en casa.

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Agua de borrachita

Ingredientes

1 kg de borrachitas

Azúcar o piloncillo al gusto

1/2 limón

1/2 barrita de canela

Preparación

Lava y limpia muy bien las borrachitas.

Ponlas a hervir en agua y, ya que el agua suelte hervor, deja cocer 5 minutos más.

Retira de la lumbre y cuela.

Posteriormente, hierve nuevamente las borrachitas por 5 minutos más, y agrega el azúcar o piloncillo y la canela.

Deja hervir la mezcla de 15 a 20 minutos hasta que el agua adquiera una consistencia espesa.

Finalmente deja enfriar para poder degustar.

La borrachita es el fruto de la biznaga y también se le conoce como guamiche o guamisha. Foto: cortesía

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