Si buscas un snack fácil, económico y listo en minutos, estos enjambres de hojuelas de maíz con chocolate son la opción perfecta para preparar en casa.
Hoy en Menú te enseñamos como, con pocos ingredientes y sin horno, puedes saciar ese antojo de algo crujiente. Además, es ideal para compartir o disfrutar a cualquier hora del día.
¿Qué ingredientes necesitas para hacer este snack con chocolate?
Esta receta forma parte de la sección Tecnología Doméstica de la Revista del Consumidor de Profeco y está pensada para elaborarse con utensilios básicos y productos fáciles de conseguir en supermercados o establecimientos de materias primas.
Ingredientes
- 1 taza de chocolate amargo para repostería
- 2 tazas de hojuelas de maíz sin azúcar
- 3 cucharaditas de mantequilla sin sal
Utensilios
- 1 cacerola con capacidad de 5 L
- 1 recipiente de vidrio o plástico rectangular con tapa hermética
- 1 tazón de vidrio con capacidad de 1 L
- 6 flaneras o moldes para gelatina
- 1 refractario
- 1 cuchara sopera
¿Cómo hacer enjambres de hojuelas de maíz con chocolate paso a paso?
A continuación, te dejamos todos los pasos que tienes que seguir para hacer esta deliciosa receta de enjambres de chocolate, original de Dulce Bernal. ¡Toma nota!
- Rendimiento: 6 piezas
- Tiempo de preparación: 30 minutos
- Caducidad: un año
- Costo promedio, según Profeco: $53
Preparación
- Vierte agua a punto de ebullición en la cacerola hasta una cuarta parte de su capacidad y pon el tazón dentro.
- Coloca el tazón de vidrio en baño maría. Agrega el chocolate y mueve suavemente hasta que se funda.
- Una vez fundido el chocolate, incorpora las hojuelas de maíz y mezcla con la cuchara hasta que estén todas cubiertas.
- Engrasa el refractario con la mantequilla para que la mezcla de los enjambres no se pegue y sea fácil de desmoldar.
- Llena las flaneras con las hojuelas, déjalas enfriar por dos minutos y voltéalas con cuidado sobre el refractario.
- Mete el refractario al congelador por 10 minutos o hasta que el chocolate se endurezca.
Tips para hacer rectas con chocolate
- No fundas el chocolate a fuego directo porque se puede cortar.
- Puedes utilizar chocolate con leche, blanco o cobertura de chocolate, y cualquier cereal, como arroz inflado o avena.
¿Cómo conservar este snack casero?
Guarda los enjambres en el recipiente de vidrio, ciérralo herméticamente para evitar la humedad del ambiente y colócalo en la alacena.
