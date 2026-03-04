Más Información

Si buscas un snack fácil, económico y listo en minutos, estos enjambres de hojuelas de maíz con chocolate son la opción perfecta para preparar en casa.

Hoy en te enseñamos como, con pocos ingredientes y sin horno, puedes saciar ese antojo de algo crujiente. Además, es ideal para compartir o disfrutar a cualquier hora del día.

¿Qué ingredientes necesitas para hacer este snack con chocolate?

Esta receta forma parte de la sección Tecnología Doméstica de la Revista del Consumidor de Profeco y está pensada para elaborarse con utensilios básicos y productos fáciles de conseguir en supermercados o establecimientos de materias primas.

Ingredientes

  • 1 taza de chocolate amargo para repostería
  • 2 tazas de hojuelas de maíz sin azúcar
  • 3 cucharaditas de mantequilla sin sal

Utensilios

  • 1 cacerola con capacidad de 5 L
  • 1 recipiente de vidrio o plástico rectangular con tapa hermética
  • 1 tazón de vidrio con capacidad de 1 L
  • 6 flaneras o moldes para gelatina
  • 1 refractario
  • 1 cuchara sopera
Foto: Imagen creada con AI.
Foto: Imagen creada con AI.

¿Cómo hacer enjambres de hojuelas de maíz con chocolate paso a paso?

A continuación, te dejamos todos los pasos que tienes que seguir para hacer esta deliciosa receta de enjambres de chocolate, original de Dulce Bernal. ¡Toma nota!

  • Rendimiento: 6 piezas
  • Tiempo de preparación: 30 minutos
  • Caducidad: un año
  • Costo promedio, según Profeco: $53

Preparación

  • Vierte agua a punto de ebullición en la cacerola hasta una cuarta parte de su capacidad y pon el tazón dentro.
  • Coloca el tazón de vidrio en baño maría. Agrega el chocolate y mueve suavemente hasta que se funda.
  • Una vez fundido el chocolate, incorpora las hojuelas de maíz y mezcla con la cuchara hasta que estén todas cubiertas.
  • Engrasa el refractario con la mantequilla para que la mezcla de los enjambres no se pegue y sea fácil de desmoldar.
  • Llena las flaneras con las hojuelas, déjalas enfriar por dos minutos y voltéalas con cuidado sobre el refractario.
  • Mete el refractario al congelador por 10 minutos o hasta que el chocolate se endurezca.

Tips para hacer rectas con chocolate

  • No fundas el chocolate a fuego directo porque se puede cortar.
  • Puedes utilizar chocolate con leche, blanco o cobertura de chocolate, y cualquier cereal, como arroz inflado o avena.

¿Cómo conservar este snack casero?

Guarda los enjambres en el recipiente de vidrio, ciérralo herméticamente para evitar la humedad del ambiente y colócalo en la alacena.

