Si buscas un snack fácil, económico y listo en minutos, estos enjambres de hojuelas de maíz con chocolate son la opción perfecta para preparar en casa.

Hoy en Menú te enseñamos como, con pocos ingredientes y sin horno, puedes saciar ese antojo de algo crujiente. Además, es ideal para compartir o disfrutar a cualquier hora del día.

¿Qué ingredientes necesitas para hacer este snack con chocolate?

Esta receta forma parte de la sección Tecnología Doméstica de la Revista del Consumidor de Profeco y está pensada para elaborarse con utensilios básicos y productos fáciles de conseguir en supermercados o establecimientos de materias primas.

Ingredientes

1 taza de chocolate amargo para repostería

2 tazas de hojuelas de maíz sin azúcar

3 cucharaditas de mantequilla sin sal

Utensilios

1 cacerola con capacidad de 5 L

1 recipiente de vidrio o plástico rectangular con tapa hermética

1 tazón de vidrio con capacidad de 1 L

6 flaneras o moldes para gelatina

1 refractario

1 cuchara sopera

¿Cómo hacer enjambres de hojuelas de maíz con chocolate paso a paso?

A continuación, te dejamos todos los pasos que tienes que seguir para hacer esta deliciosa receta de enjambres de chocolate, original de Dulce Bernal. ¡Toma nota!

Rendimiento: 6 piezas

Tiempo de preparación: 30 minutos

Caducidad: un año

Costo promedio, según Profeco: $53

Preparación

Vierte agua a punto de ebullición en la cacerola hasta una cuarta parte de su capacidad y pon el tazón dentro.

Coloca el tazón de vidrio en baño maría. Agrega el chocolate y mueve suavemente hasta que se funda.

Una vez fundido el chocolate, incorpora las hojuelas de maíz y mezcla con la cuchara hasta que estén todas cubiertas.

Engrasa el refractario con la mantequilla para que la mezcla de los enjambres no se pegue y sea fácil de desmoldar.

Llena las flaneras con las hojuelas, déjalas enfriar por dos minutos y voltéalas con cuidado sobre el refractario.

Mete el refractario al congelador por 10 minutos o hasta que el chocolate se endurezca.

Tips para hacer rectas con chocolate

No fundas el chocolate a fuego directo porque se puede cortar.

Puedes utilizar chocolate con leche, blanco o cobertura de chocolate, y cualquier cereal, como arroz inflado o avena.

¿Cómo conservar este snack casero?

Guarda los enjambres en el recipiente de vidrio, ciérralo herméticamente para evitar la humedad del ambiente y colócalo en la alacena.

