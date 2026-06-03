La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo, para la tarde y noche de este miércoles 3 de junio en todas las demarcaciones de la CDMX.

En las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, se activó la alerta naranja, ante el pronóstico de caída de lluvia de 30 a 49 milímetros, entre las 18:00 de las tarde y las 00:00 horas.

Además, se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en demarcaciones: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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En esas alcaldías se prevé caída de granizo y lluvia de 15 a 29 milímetros, en el mismo horario.

Recomendaciones por lluvias en la CDMX

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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