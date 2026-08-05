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Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Alejandra Quintos informó que el jueves 6 de agosto se realizarán tres marchas en diferentes zonas del país para exigir justicia por su hija Dafne Zapata Quintos: En Ciudad Madero, Tamaulipas; en Monterrey, Nuevo León; y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
“Que arresten a todos los implicados, ya basta de encubrir a los culpables del feminicidio de Dafne, no quieran tapar el sol con un dedo, ¡Exigimos justicia!”, expresó Alejandra Quintos.
Para la zona sur de Tamaulipas, la señora detalló que la cita es el jueves 6 de agosto a las 18:00 horas frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero.
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De ahí van a partir hasta la Academia Militarizada Doenitz, con la sugerencia de llevar agua, gorra, pancartas y vestir de blanco.
“Ciudad Madero, Tampico y Altamira, es momento de alzar la voz; que todo el sur de Tamaulipas se una para exigir que este crimen no quede impune y que se haga justicia”, indica la convocatoria que se difunde en redes sociales.
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En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la concentración está programada a las 16:00 horas en la Diana Cazadora, de donde saldrá una marcha pacífica hasta el parque central.
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Los organizadores piden que los asistentes lleven playera negra o morada, agua, gorra y pancartas.
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“Desde Chiapas exigimos justicia para Dafne”, les el mensaje que lanzan.
En el caso de Monterrey, Nuevo León, invitan a los ciudadanos a reunirse a las 16:00 horas en la Explanada de los Héroes (Macroplaza), “marcha por Dafne, Monterrey exige justicia”.
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dmrr/cr
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