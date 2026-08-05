A unas horas de emprender el viaje hacia Alemania para disputar la Copa del Mundo de Flag Football, las selecciones nacionales de México recibieron un importante impulso anímico de cara a uno de los compromisos más trascendentes de su historia.

En un ambiente de orgullo y emoción, jugadoras, jugadores y familiares participaron en la ceremonia de abanderamiento encabezada por Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien refrendó el respaldo al representativo nacional que buscará subir a lo más alto del podio y dar un paso decisivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la disciplina tendrá una oportunidad histórica de consolidar su crecimiento a nivel internacional.

"Estoy muy contento. Me queda desearles el mayor de los éxitos a las selecciones. Ha sido la suma de muchos esfuerzos; es un gran grupo lleno de talento que estoy seguro dará muchas satisfacciones a México. No quiero meter presión, pero sé que regresarán con el boleto. Además, son de los deportes prioritarios para conseguir medalla en Los Ángeles 2028", mencionó Pacheco.

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Encabezados por referentes como Diana Flores y Victoria Chávez en la rama femenil, así como Alonso Gaxiola y Diego Pérez Arvizo en la varonil, las y los jugadores coincidieron en que el objetivo es uno solo: "pensar en oro". Con ese mensaje, los representativos mexicanos reafirmaron su compromiso de competir al más alto nivel en Alemania y regresar con las plazas olímpicas en ambas categorías, dando un paso histórico.

"Hemos entrenado durante mucho tiempo y todos los jugadores y las jugadoras que estamos aquí sabemos que podemos alcanzar el objetivo de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos. Vamos por el verde, blanco y rojo. Dejaremos todo en el campo para obtener esas plazas", compartió Alonso Gaxiola durante su discurso.

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El Campeonato Mundial de Flag Football de la IFAF 2026, que se disputará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania. El combinado femenil tendrá un exigente camino en la fase de grupos ante Italia, Alemania y Eslovenia, mientras que la escuadra varonil se medirá con Alemania, Brasil y Suiza en busca de avanzar a las rondas definitivas.

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