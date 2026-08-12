Bogotá.— Familiares y amigos estaban concentrados ayer, con la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales, en la búsqueda de allegados en paradero desconocido tras el potente terremoto del lunes en Colombia, que causó la muerte de al menos 240 personas.

Entre las personas que no han podido ser localizadas después del terremoto hay 164 españoles, según informó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En Risaralda, departamento ubicado en la turística región del Eje Cafetero, son “alrededor de 90 personas fallecidas”, indicó el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño. En Pereira, rescatistas trabajaban en un edificio colapsado en el parque La Libertad, donde vecinos afirmaron que varias personas quedaron atrapadas cuando la estructura se vino abajo. Han logrado rescatar a tres personas, pero buscan a más.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros tras el terremoto en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga/ AP

Jorge González busca con sus propias manos a su tía bajo las ruinas de un edificio de cuatro pisos en Pereira. Como cientos de voluntarios y rescatistas, ha pasado horas buscando a su tía y a otros sobrevivientes. Entre pedazos de muros vio el baño “lleno de sangre” en el piso en el que vivía su tía Nubia Bonilla, de 87 años.

“Desde ayer llegué y no me he ido, hasta que no me entreguen el cuerpo no me pienso ir de acá”, dijo a la AFP. “Ella era lo único que tenía y se me fue, ya quedé solito”, añadió con lágrimas.

El presidente Abelardo de la Espriella llegó a esta ciudad de casi medio millón de habitantes para supervisar la emergencia.

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Cifró en 181 muertos, un balance que contrasta con el de al menos 240 decesos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados. De ese balance regional, 95 muertos corresponden a Cali y otros 35 a municipios del Valle del Cauca; Risaralda contabiliza 90; Chocó, 14, y Caldas, seis.

De la Espriella reportó que en el país más de mil 100 viviendas quedaron destruidas y otras 8 mil 300 sufrieron daños, y resultaron afectados 85 centros de salud y más de 800 establecimientos educativos.

En Cali, la alcaldía dijo que hay 239 personas bajo los escombros y que 86 fueron rescatadas con vida. Jairo Vargas llegó a Pereira en busca de su hermano, quien cree que quedó bajo los restos del edificio en el que vivía. Vargas dijo estar “absolutamente seguro” de que su hermano se encuentra ahí porque “está su silla para caballo, todos sus enseres, no contesta el teléfono, el portero no le dio conocimiento de salida y su carro está ahí”. Una historia que ha conmovido a Colombia es la de Lenny Fernández, joven abogada de Pasto, Nariño, quien residía en Cali. Reconocida por su amor hacia los animales y vinculada a la Junta Defensora de Animales de Pasto, su fallecimiento fue confirmado. Lo más impactante es que su cuerpo fue hallado protegiendo a su mascota, que sobrevivió gracias a ese gesto.

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En Pereira casi toda la ciudad se quedó sin electricidad. Sus habitantes tienen acceso intermitente a internet y red celular. Las calles están llenas de vidrios y pedazos de ladrillos. Es una “ciudad zombie”, opinó Juan David Gaitán, de 30 años. Mientras, muchas familias han publicado información sobre seres queridos desaparecidos en web administrados por ciudadanos.

“La necesidad es mucha”

En el municipio de El Cairo, cercano al epicentro, en el Valle del Cauca, el terremoto destruyó cerca de 80% de las edificaciones. Sin embargo, la ayuda no ha llegado. “La comunicación ha sido muy difícil porque el único punto donde tenemos internet es en el hospital Santa Catalina. Aquí tenemos el Puesto de Mando Unificado y de lo que he podido hablar con la gobernadora Dilian Francisca Toro, ella ya habló con el señor presidente. Sin embargo, estamos pendientes de una respuesta”, declaró a El Tiempo el alcalde Carlos Castro Correa.

“De 100% se cayó 90%, hay pérdidas humanas confirmadas por una enfermera del hospital Santa Catalina, hasta ahora. Pero es una calamidad, sin agua, sin internet, sin energía. Estamos incomunicados. Por favor, manden ayuda, gente que nos colabore, la necesidad es mucha”, comentó entre lágrimas una de las residentes, Inés Montoya.

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Pacientes de una clínica evacuada debido a los daños causados ​​por el terremoto yacen en camas en una instalación provisional habilitada en el gimnasio de una escuela cercana en Cali. (11/058/26) Foto: AP

Dana Carolina Zamora publicó en internet una imagen de su tío Miguel Ángel Zamora, de 60 años, acunando a su perro; vive en una zona rural de El Cairo. “Tenemos miedo, esperemos que no sea así, que esté bien y que sólo sea falla de comunicación. Pero no hemos logrado saber nada más de él”, aseguró Zamora a AP por teléfono desde Cali. Con información de El Tiempo. GDA

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