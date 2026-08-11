Un perrito se convirtió en símbolo de esperanza ante la emergencia en Colombia al ser rescatado del derrumbe de un edificio, tras el terremoto de 7.4 grados que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con cifras oficiales, el movimiento telúrico dejó un saldo de aproximadamente 200 muertos, más de mil 300 heridos y 5 mil damnificados.

Asimismo, ciudades como Manizales, Cali y Pereira sufrieron fuertes daños materiales, dejando distintas zonas entre los escombros. En ese sentido, la reacción de un perrito que fue rescatado se volvió viral al conmover a los internautas.

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Un hombre con su perrito camina junto a los escombros de un edificio colapsado en la ciudad colombiana de Pereira, tras un terremoto de magnitud 7.4. FOTO: JAIME SALDARRIAGA. AFP

Perrito es rescatado entre los escombros de un edificio en Colombia

En el video de rescate que rápidamente se volvió viral, muestra el momento en el perrito es atendido por unas mujeres que trataban de estabilizarlo al presentar nerviosismo, le dieron agua y le mojaron un poco la cabeza al estar bajo los rayos del sol.

Mientras es atendido, la mujer que lo sostiene pide que le hablen para calmarlo y que el perrito sepa que se encuentra en un entorno seguro, después de estar atrapado en un espacio reducido.

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A pesar de ser reconocido como un símbolo de esperanza en medio de la tragedia, el futuro del lomito aún es incierto, pues según vecinos de la zona, el dueño del can continúa atrapado entre los escombros.

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🇨🇴Un perrito fue rescatado de un edificio derumbado en tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia.



Según vecinos, el dueño del can seguiría atrapado entre los escombros#Video: Santiago Henao via Storyful pic.twitter.com/2bvi1MNf4L — El Universal (@El_Universal_Mx) August 10, 2026

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