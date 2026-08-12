Brasil ordenó este miércoles suspender las transmisiones en vivo de Discord, tras la muerte de una adolescente de 13 años que habría sido incitada a suicidarse durante un 'live' de la plataforma.

La Agencia Nacional de Protección de Datos dio tres días hábiles a Discord para suspender sus transmisiones tras hallar "evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos (...) de graves violaciones de derechos de niños y adolescentes", según una nota.

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Discord en aprietos tras suicidio de menor de edad

La semana pasada, la policía detuvo en varios estados brasileños a cinco adolescentes sospechosos de estar vinculados con el suicidio de una joven de 13 años ocurrido en junio. Según los investigadores, la menor habría sido incitada a la automutilación y al suicidio durante una transmisión en directo en Discord.

En un comunicado enviado el martes a la AFP, la plataforma afirma que "colabora con las autoridades en la investigación de este grave caso".

Discord aseguró además haber "desactivado antes de la muerte de la adolescente" un "servidor privado" sospechoso de ser utilizado por "individuos implicados en actividades delictivas que fomentan la automutilación".

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La Procuraduría General de la Unión (AGU), organismo público encargado de defender los intereses jurídicos del Estado brasileño, indicó el martes a la AFP haber recibido, a petición suya, una propuesta de Discord para adoptar medidas "destinadas a reforzar la seguridad de sus usuarios, en particular niños y adolescentes".

La AGU analizará la propuesta, pero la búsqueda de una solución "consensuada" con Discord no excluye la posibilidad de adoptar las "medidas administrativas y judiciales pertinentes", dijo el organismo.

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Durante una reunión el viernes con representantes de Discord, la AGU les había exigido tomar medidas, especialmente en lo relativo a la verificación de la edad de los usuarios.

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En Brasil, una ley que entró en vigor en marzo obliga a las plataformas a vincular las cuentas de los menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios.

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Rosangela "Janja" da Silva, esposa del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, había reclamado la desactivación de Discord en Brasil tras darse a conocer el caso del suicidio de la joven.

"Tenemos que bloquear Discord en Brasil de una u otra manera", "actuar con el poder judicial para sacar esta red horrible de internet", declaró durante una ceremonia en Brasilia.

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La plataforma afirma tener más de 90 millones de usuarios activos al día en todo el mundo.

En 2024, X fue bloqueada durante 40 días en Brasil por decisión del tribunal supremo, hasta que la red del multimillonario Elon Musk acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.

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