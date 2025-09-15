Más Información
Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, aparentemente confesó haber asesinado al influencer de derecha en un pequeño grupo de chat en la plataforma en línea Discord, informa hoy el diario estadounidense The Washington Post.
Una serie de mensajes enviados por Robinson a un pequeño grupo de personas muestran que él decía que tenía “malas noticias” y que “fui yo ayer en la UVU”, en aparente alusión a la Universidad de Utah, donde Kirk fue asesinado el miércoles cuando se encontraba en uno de sus famosos debates con estudiantes. El Post citó a fuentes informadas del tema y publicó capturas de pantalla del chat.
Robinson habría dicho en el chat que se entregaría en breve y les agradeció “todos los buenos momentos y las risas”, según el medio, que añade que no parece que nadie respondiera al chat.
Según el Post, Robinson envió los mensajes unas dos horas antes de ser detenido, el jueves.
Rifle, toalla y destornillador con ADN de Tyler Robinson, revela el FBI
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dijo más temprano que “los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato de Kirk coinciden con el sospechoso Tyler Robinson”.
Robinson, de 22 años, fue arrestado tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.
Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk, fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point, con una sola bala en el cuello, desde una azotea.
"Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia", dijo Patel en Fox News, en referencia a esa herramienta recuperada en la escena.
Tyler Robinson dejó nota donde planeaba matar a Charlie Kirk, confirma el FBI
Patel también habló de una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen.
La nota decía "básicamente... 'tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk', y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo", explicó Patel.
"Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota" en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI.
Charlie Kirk usabaredes sociales para difundir sus posturas conservadoras
Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.
Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tenía pareja trans y afinidad izquierdista
El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló el domingo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y afirmó que tenía "ideología izquierdista".
Robinson expresó sus intenciones en un grupo amplio en la red social Discord, según Patel. "Hay un montón de personas que van a ser interrogadas", advirtió.
El sospechoso por el momento no coopera con las autoridades, a diferencia de su compañero sentimental.
Esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, dijo Cox el domingo en una entrevista.
Robinson era un estudiante brillante, que creció en una familia de fe mormona. Fue su propio padre el que lo acompañó para que se entregara a la policía.
desa/rmlgv