Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Lluvia intensa deja inundada Iztapalapa; autos quedan varados en la Calzada Ignacio Zaragoza

Lluvia intensa deja inundada Iztapalapa; autos quedan varados en la Calzada Ignacio Zaragoza

Serie del Rey: Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la LMB; barrieron a los Charros de Jalisco

Serie del Rey: Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la LMB; barrieron a los Charros de Jalisco

Banda presidencial de Sheinbaum para el Grito de Independencia: así fue confeccionada por mujeres militares

Banda presidencial de Sheinbaum para el Grito de Independencia: así fue confeccionada por mujeres militares

Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; "Para que sigan criticando", dice

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Hermanos Gallagher triunfan en CDMX: Conciertos de Oasis dejan una derrama económica de hasta 54 mdd

Hermanos Gallagher triunfan en CDMX: Conciertos de Oasis dejan una derrama económica de hasta 54 mdd

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que la violencia política en el país es un problema de la izquierda y no de la derecha, después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“El problema está en la izquierda”, dijo Trump a la prensa en Nueva Jersey antes de volar de regreso a Washington.

“Cuando ves a los agitadores, ves las cosas que dicen tan malas de nuestro país, las quemas de banderas estadounidenses por todas partes, eso es la izquierda. Eso no es la derecha”, añadió.

Kirk, de 31 años y un estrecho aliado de Trump, fue asesinado el pasado miércoles de un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley frente a miles de personas.

Las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de perpetrar el crimen, e investigan su motivación.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo en entrevista con CNN que la pareja de Robinson es “un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer”. Agregó que esta persona “no tenía idea de lo que estaba pasando” y ha sido “increíblemente cooperativa” con los investigadores, a diferencia del presunto tirador, quien se niega a dar detalles.

Cox subrayó que los investigadores han encontrado evidencia de la influencia de la pareja de Robinson en el asesinato: “Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo”. Robinson será formalmente imputado el martes.

En otra entrevista, Cox dijo que los investigadores creen que Robinson adoptó ideas de izquierda. “Es evidente que había una ideología izquierdista en este asesino”, afirmó. “Personas cercanas a él, miembros de su familia y amigos” así lo informaron a los investigadores, explicó.

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un 'Overstay' en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025