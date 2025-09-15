Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que la violencia política en el país es un problema de la izquierda y no de la derecha, después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“El problema está en la izquierda”, dijo Trump a la prensa en Nueva Jersey antes de volar de regreso a Washington.

“Cuando ves a los agitadores, ves las cosas que dicen tan malas de nuestro país, las quemas de banderas estadounidenses por todas partes, eso es la izquierda. Eso no es la derecha”, añadió.

Kirk, de 31 años y un estrecho aliado de Trump, fue asesinado el pasado miércoles de un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley frente a miles de personas.

Las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de perpetrar el crimen, e investigan su motivación.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo en entrevista con CNN que la pareja de Robinson es “un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer”. Agregó que esta persona “no tenía idea de lo que estaba pasando” y ha sido “increíblemente cooperativa” con los investigadores, a diferencia del presunto tirador, quien se niega a dar detalles.

Cox subrayó que los investigadores han encontrado evidencia de la influencia de la pareja de Robinson en el asesinato: “Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo”. Robinson será formalmente imputado el martes.

En otra entrevista, Cox dijo que los investigadores creen que Robinson adoptó ideas de izquierda. “Es evidente que había una ideología izquierdista en este asesino”, afirmó. “Personas cercanas a él, miembros de su familia y amigos” así lo informaron a los investigadores, explicó.