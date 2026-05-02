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El actor mexicano Héctor Suárez Gomís dio a conocer en redes sociales su experiencia tras la posible amenaza de bomba en un vuelo de Viva Aerobus, este sábado 2 de abril de 2026.
El intérprete relató en su cuenta de X que estaba por abordar el vuelo en el que se activó el protocolo de seguridad. Según explicó, elementos de la Marina ingresaron al avión y les informaron que el despegue se retrasaría alrededor de 90 minutos.
“Posteriormente aparecieron más elementos de la Marina, ahora con perros, y a través de las ventanas se podía ver a otros elementos armados custodiando el avión, mientras personal de Seguridad Pública revisaba el equipaje documentado”, escribió.
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Gomís concluyó su mensaje agradeciendo las atenciones del personal de la aerolínea y explicó que, debido al incidente, decidió no abordar el avión. “¡Qué bendición que finalmente no hayan encontrado ningún explosivo!”, expresó.
Viva Aerobus emite comunicado
A través de un comunicado, Viva Aerobus informó que el incidente estuvo vinculado a la aeronave con matrícula XA-VBM, ubicada en la posición 13 de la Terminal 1, correspondiente a los vuelos VB1029, procedente de Cancún, y VB1104, con destino a Mérida.
Luego de aplicar los protocolos correspondientes y revisar tanto el avión como el equipaje, las autoridades descartaron la presencia de cualquier artefacto explosivo.
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