El actor mexicano Héctor Suárez Gomís dio a conocer en redes sociales su experiencia tras la posible amenaza de bomba en un vuelo de Viva Aerobus, este sábado 2 de abril de 2026.

El intérprete relató en su cuenta de X que estaba por abordar el vuelo en el que se activó el protocolo de seguridad. Según explicó, elementos de la Marina ingresaron al avión y les informaron que el despegue se retrasaría alrededor de 90 minutos.

“Posteriormente aparecieron más elementos de la Marina, ahora con perros, y a través de las ventanas se podía ver a otros elementos armados custodiando el avión, mientras personal de Seguridad Pública revisaba el equipaje documentado”, escribió.

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Gomís concluyó su mensaje agradeciendo las atenciones del personal de la aerolínea y explicó que, debido al incidente, decidió no abordar el avión. “¡Qué bendición que finalmente no hayan encontrado ningún explosivo!”, expresó.

Yo iba a abordar en ese vuelo en el que tuvieron que activar el protocolo por amenaza de bomba...



Justo antes de abordar, varios elementos de la Marina entraron al avión y se nos avisó que el vuelo se iba a retrasar 90 minutos. Aparecieron más elementos de la Marina, pero ahora… https://t.co/RNdRIlUZFu pic.twitter.com/5hwowAqFRL — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) May 2, 2026

Viva Aerobus emite comunicado

A través de un comunicado, Viva Aerobus informó que el incidente estuvo vinculado a la aeronave con matrícula XA-VBM, ubicada en la posición 13 de la Terminal 1, correspondiente a los vuelos VB1029, procedente de Cancún, y VB1104, con destino a Mérida.

Luego de aplicar los protocolos correspondientes y revisar tanto el avión como el equipaje, las autoridades descartaron la presencia de cualquier artefacto explosivo.

#AICMinforma



Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 2, 2026

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