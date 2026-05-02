Ocho meses después de iniciar su relación, ya estarían planeando su boda… o, mejor dicho, dos ceremonias.

De acuerdo con una fuente cercana a la familia de la actriz, citada por Page Six, la idea sería celebrar en dos ciudades distintas: Londres y Nueva York. Esto último, debido a que en Manhattan reside su padre, Lenny Kravitz. “Sé con certeza que Zoë querría hacer algo en Nueva York por su padre, así que, en todo caso, serán dos bodas”, señaló.

La misma fuente añadió que el músico y el cantante mantienen una buena relación, e incluso fue la propia Zoe quien organizó un encuentro entre ambos hace algún tiempo. “Lenny adora a Harry”, aseguró.

El intérprete de “Adore You” le habría entregado el anillo de compromiso a Kravitz hace un mes. En las últimas semanas, la actriz fue vista con un diamante valuado en 500 mil dólares mientras besaba a Styles. La joya, de talla cojín y montada en oro amarillo, se volvió tema de conversación en redes sociales.

Harry y Zoe además estarían considerando formar una familia, según otro informante citado por el mismo medio en enero. Hasta ahora, ninguno ha hablado públicamente sobre su matrimonio ni acerca de llos rumores en torno a los preparativos.

Enfocados en su trabajo

Actualmente, Kravitz se encuentra en Estados Unidos por la Met Gala del lunes 4 de mayo. Aunque se ha especulado que podría asistir con su prometido, todo indica que Styles no estará presente. El cantante no suele frecuentar este tipo de eventos y, de acuerdo con versiones, prefiere evitar las multitudes.

Mientras tanto, Harry se prepara para su gira mundial Together Together y la promoción de su nuevo álbum Kiss All the Time, Disco, Occasionally, cuyo arranque está previsto en Ámsterdam el próximo 16 de mayo.

La pareja también disfrutó recientemente de una escapada en Italia. Styles se mudó a Roma durante un descanso de dos años tras concluir su gira Love on Tour en julio de 2023.

Harry y Kravitz: el inicio del romance

Ambos fueron vinculados por primera vez en agosto del año pasado, luego de ser vistos tomados del brazo en Roma. Días después, también fueron captados besándose en Londres, según reportó The Sun.

En un inicio, fuentes cercanas señalaban que se trataba de un romance sin mayor compromiso; sin embargo, para septiembre de 2025 ya se hablaba de una relación más sólida.

La actriz estuvo casada con Karl Glusman durante 18 meses, entre 2019 y 2021. Sobre esa relación, ha señalado que fue un final “triste pero hermoso”, y que mantienen un vínculo cordial.

Por su parte, Styles ha sido relacionado con figuras como Taylor Swift y Kendall Jenner, aunque su relación más mediática fue con Olivia Wilde, con quien terminó en 2022 debido a la distancia y diferencias en sus prioridades.

