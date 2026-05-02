El 2 de mayo es una fecha profundamente significativa para Maribel Guardia, ese día no sólo nació su hijo, Julián Figueroa, quien falleció en 2023, sino también su nieto José Julián, a quien actualmente no puede ver por problemas legales con su exnuera Imelda Garza Tuñón.

En medio de esta dualidad entre la celebración y la ausencia, la actriz y cantante compartió en redes sociales un conmovedor mensaje dedicado al menor, quien cumple 9 años.

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“Mi querido José Julián, hoy cumples 9 años. Aunque la vida nos tenga lejos, quiero que sepas que todos los días rezo por ti, te llevo en mi corazón”, escribió Guardia, quien hizo énfasis en la distancia que existe actualmente entre ambos.

La artista también recordó a su hijo, destacó el vínculo especial que lo unía con el pequeño.

“Tu papá, mi amado Julián, desde el cielo está contigo, celebrándote y cuidándote siempre. Tú fuiste y siempre serás el gran amor de su vida”, expresó.

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A lo largo del mensaje, Maribel combinó palabras de amor, fe y esperanza, le externó a su nieto su deseo de una vida llena de salud, alegría y sueños cumplidos, pese a no poder acompañarlo físicamente en su día.

Maribel Guardia celebra con globos, veladoras y fotos el que hubiera sido el cumpleaños 31 de su hijo Julián.

“Feliz cumpleaños, mi niño. Tu abuelita está siempre contigo, aunque no me veas, y donde no lleguen mis manos ni mi voz, que Dios llegue primero para llenarte de amor y protección”, concluyó.

El mensaje generó reacciones entre sus seguidores, quienes le dedicaron mensajes amorosos y de fortaleza; horas antes, Maribel compartió horas antes un video y un mensaje dedicado a su hijo Julián, a quien conmemoró porque hoy hubiera cumplido 31 años.

Con un corazón de globos, fotos y veladoras honró su memoria.

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