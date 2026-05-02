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conmemoró a con globos, veladoras y fotografías, el que hubiera sido el cumpleaños 31 de su hijo debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

La cantante y actriz no dejó pasar desapercibida esta especial fecha en al que nació su único hijo, fruto de la relación que tuvo con el intérprete Joan Sebastian, quien murió el 13 de julio de 2015.

Maribel y Joan estuvieron juntos de 1992 a 1996, durante su matrimonio nació su único hijo en común, Julián Figueroa, en 1995; Juián era muy cercano a su padre, y la muerte del llamado "Compositor del pueblo" afectó mucho al hijo de Maribel, quien vivió varios periodos de depresión por la pérdida de su padre.

Julián tuvo un hijo llamada José Julián, sin embargo, actualmente el menor no tiene relación con su abuela Maribel Guardia, quien mantiene un pleito legal con su exnuera Imelda Garza Tuñón.

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¿Cómo recordó Maribel Guardia a su hijo Julián?

Con un corazón formado de globos rojos, veladoras y un altar con imágenes de la Virgen y con las cenizas de Julián al centro, Maribel Guardia recordó a su hijo y su cumpleaños hoy 2 de mayo, fecha en la que hubiera cumplido 31.

Guardia confesó lo difícil que ha sido el proceso de aceptar la ausencia de su hijo, sin embargo, cuando recuerda que él está con Dios inmensamente feliz, se consuela y puede seguir adelante.

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Maribel Guardia celebra con globos, veladoras y fotos el que hubiera sido el cumpleaños 31 de su hijo Julián.
Maribel Guardia celebra con globos, veladoras y fotos el que hubiera sido el cumpleaños 31 de su hijo Julián.

"Feliz cumpleaños al cielo Julián. Siempre voy a celebrar tu vida hijo de mi alma. Como desearía abrazarte y cantarte las mañanitas a las 12 de la noche como lo hice por 27 años. En días como hoy siento que camino sobre una cuerda delgada en un lugar muy alto y pierdo el equilibrio. Pero recuerdo que estás con Dios y que allá eres inmensamente feliz. Me queda ese consuelo. Aquí en la tierra tú madre siempre va a bendecir y celebrar tu vida. Te amo", se lee.

Maribel ha sido abierta al compartir con el público su sentir ante la repentina muerte de su hijo, quien estaba despegando como cantante de regional mexicano.

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